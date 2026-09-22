Si siede per guardare il tramonto e gli rubano il cellulare

Dopo il caso denunciato da Massimo e dalla moglie, un altro episodio ai giardinetti dello Scoglio della Ballerina. A un uomo è stato sottratto il cellulare mentre era seduto con un amico a guardare il tramonto

Un altro furto, a distanza di appena un giorno, nello stesso tratto di Antignano. Dopo l’episodio raccontato a QuiLivorno.it da Massimo e dalla moglie, ai quali domenica 20 settembre erano stati rubati cellulare, bancomat, carte, patente e altri documenti mentre riposavano ai giardinetti della Spiaggia della Ballerina, arriva la segnalazione di un secondo caso avvenuto nella stessa zona.

Questa volta è successo sabato 19 settembre, intorno alle 18, nei pressi dello Scoglio della Ballerina. Un uomo si era fermato insieme a un amico per guardare il tramonto. Si è seduto e ha tolto dalla tasca posteriore dei jeans il proprio cellulare, appoggiandolo accanto a sé. Pochi minuti dopo, intorno alle 18.10-18.15, si è accorto che il telefono era sparito.

Si trattava di un Samsung S25 Ultra, il cui valore non è stato specificato. L’uomo ha raccontato di aver provveduto immediatamente a bloccare il dispositivo e le proprie utenze, acquistando poi un altro telefono. Ha inoltre spiegato di aver valutato la possibilità di rintracciare il cellulare attraverso la geolocalizzazione, ma senza riuscire a recuperarlo.

Il furto sarebbe avvenuto mentre la vittima era insieme a un’altra persona. Proprio la dinamica, con il telefono lasciato per pochi minuti accanto al proprietario, fa pensare a un’azione molto rapida, anche se saranno eventualmente gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire quanto accaduto.

La nuova segnalazione arriva dunque a ridosso del furto denunciato da Massimo, che il giorno successivo, domenica, aveva raccontato di essere stato derubato insieme alla moglie mentre si trovava ai giardinetti della Ballerina. Due episodi distinti e ravvicinati che riportano l’attenzione sulla necessità di non lasciare incustoditi cellulari, borse e altri oggetti di valore, anche quando ci si trova in compagnia e per pochi minuti.

L’uomo che ha segnalato il secondo episodio ha definito quello che è successo come un furto particolarmente fastidioso, soprattutto perché avvenuto durante un momento di tranquillità trascorso in riva al mare. La sua testimonianza si aggiunge così a quella già raccolta da QuiLivorno.it, riportando l’attenzione su una zona molto frequentata soprattutto nelle giornate e nelle serate di bel tempo.

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