“Sono del Comune: metta i gioielli in frigo per disinfettarli”. Così ha derubato l’anziana

Un'anziana è stata derubata all'interno del suo appartamento. La donna aveva fatto entrare un giovane di 22-23 anni che, spacciandosi per un tecnico del Comune, è riuscito a rubarle un orologio e alcuni gioielli

Nella mattinata di mercoledì 29, alle 10.30 circa, è stato richiesto l’intervento degli agenti di polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della questura. La telefonata è arrivata da via Provinciale Pisana e parlava di un furto in appartamento ai danni di un’anziana signora. A raccontarlo è stata proprio la vittima che si è resa conto solamente ormai a truffa avvenuta, cosa fosse accaduto. Poco prima la donna, infatti, aveva fatto entrare nel proprio appartamento un ragazzo dall’apparente età di 22-23 anni, moro con jeans e maglietta, che fingendosi un dipendente del Comune, ha raggirato l’inquilina inducendola a mettere i propri oggetti di valore nel frigorifero per disinfettarli. Il malvivente, così facendo, è riuscito a portare via un orologio in oro bianco ed altri gioielli al momento non quantificabili.

