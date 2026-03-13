Sorpreso a guidare lo scooter con il cellulare e la droga nel sottosella

Sentendo provenire dal mezzo un forte odore, gli agenti hanno chiesto spiegazioni all'uomo che vedendosi scoperto ha riferito di avere sostanze stupefacenti nel sottosella (14 grammi di hashish e 33 grammi di marijuana): denunciato per spaccio e sanzionato per il cellulare con conseguente ritiro della patente

Una pattuglia della Polizia Locale, in servizio per il controllo del territorio, ha fermato un motociclo il cui conducente stava facendo uso del telefono cellulare mentre era alla guida. Durante le verifiche gli agenti, sentendo provenire dal mezzo un forte odore, hanno chiesto spiegazioni all’uomo che vedendosi scoperto ha riferito di avere sostanze stupefacenti nel sottosella. Gli approfondimenti eseguiti sul posto e al Comando hanno permesso di accertare la quantità e la tipologia della sostanza stupefacente trasportata (14 grammi di hashish e 33 grammi di marijuana) che è stata posta sotto sequestro, insieme agli strumenti per tagliarla (due grinder) e confezionarla (quattro bustine di plastica) e al denaro rinvenuto in suo possesso (1285 € suddivisi in banconote di piccolo taglio), ritenuto essere il frutto dell’attività di spaccio. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato perché guidava facendo uso del telefono cellulare con conseguente ritiro della patente.

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