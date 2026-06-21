Sorpreso a raccogliere ricci fuori stagione: mille euro di multa

Foto inviata nel comunicato stampa

Intervento della Guardia Costiera a Le Forbici dopo la segnalazione di un cittadino. Sequestrati 101 esemplari, ancora vivi, poi rigettati in mare

La Guardia Costiera di Castiglioncello, si legge in un comunicato stampa, ha individuato a Le Forbici un pescatore sportivo intento nella raccolta illecita di ricci di mare durante il periodo di fermo biologico. I militari, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti proprio nel momento in cui il pescatore usciva dall’acqua con una borsa contenente 101 esemplari. I ricci, essendo ancora vivi, sono stati dapprima posti sotto sequestro e successivamente rigettati in mare. Al pescatore è stata contestata la violazione amministrativa prevista dagli articoli 2 e 4 del Decreto Ministeriale del 12 gennaio 1995 con una sanzione di 1.000 euro. L’attività di polizia marittima della Guardia Costiera, finalizzata alla difesa dell’ambiente marino e alla tutela delle specie ittiche, viene particolarmente intensificata nel periodo compreso tra maggio e giugno, quando il prelievo dei ricci di mare è vietato per consentirne la riproduzione.

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