Sorpreso a spacciare: arrestato 25enne

Sequestrati 8 involucri di cocaina e 210 euro. Il giorno precedente era stato denunciato

I militari della Stazione Carabinieri Livorno Centro hanno arrestato un 25enne livornese, già gravato da precedenti specifici, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come si legge in un comunicato stampa, mel corso dei controlli nella zona di via Giordano Bruno i militari hanno notato il giovane in atteggiamento sospetto. Poco dopo lo avrebbero visto tentare di consegnare un involucro a un altro giovane in cambio di denaro. A quel punto è scattato l’intervento. Durante il controllo, il 25enne avrebbe cercato di occultare alcuni involucri che aveva con sé. La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare otto involucri di cellophane termosaldati contenenti complessivamente circa 6 grammi di cocaina, oltre a 210 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. Gli accertamenti sono quindi proseguiti nell’abitazione con una perquisizione domiciliare. Un elemento emerso nell’attività investigativa riguarda inoltre un precedente controllo effettuato il giorno prima dell’arresto. Anche in quella circostanza, i carabinieri della Stazione Livorno Centro avevano trovato il 25enne in possesso di cocaina: si trattava di 18 dosi già confezionate e pronte per la cessione per un peso complessivo di circa 11 grammi. Per questo motivo era stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Secondo quanto ricostruito, il quadro emerso dagli accertamenti sarebbe quello di un’attività di spaccio al dettaglio organizzata, con la preparazione delle dosi che sarebbe avvenuta anche all’interno dell’abitazione per poi procedere alle successive cessioni nelle strade del centro cittadino. La droga rinvenuta è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato in flagranza. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Livorno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nell’udienza successiva, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, l’uomo è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari.

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