Sorpreso a spacciare: arrestato con 28 grammi di cocaina

Il quantitativo di droga, equivalenti a 40 dosi, oltre a 175 euro, è stato sequestrato

I carabinieri hanno fermato l’uomo in zona piazza Mazzini dopo averlo sorpreso a cedere una dose a un automobilista in cambio di denaro

Un’operazione antidroga in piazza Mazzini ha portato all’arresto di un 29enne nordafricano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nel centro cittadino per contrastare il degrado e prevenire e reprimere i reati di strada. L’episodio è avvenuto durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio, concentrato nelle aree centrali caratterizzate da una maggiore presenza di persone. I militari hanno notato il giovane mentre si aggirava con fare sospetto e senza una destinazione apparentemente chiara. I sospetti sono stati confermati quando lo hanno visto cedere qualcosa a un automobilista in cambio di denaro. I Carabinieri sono intervenuti, fermando il presunto spacciatore e intercettando l’auto con a bordo l’acquirente. L’operazione ha consentito di recuperare la dose appena ceduta, risultata essere cocaina, e di trovare addosso al 29enne altro stupefacente. Il quantitativo complessivo sequestrato è stato di circa 28 grammi di cocaina, equivalenti a 40 dosi, oltre a 175 euro, ritenuti provento di precedenti cessioni. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. L’arresto è stato successivamente convalidato e, nel corso dell’udienza di convalida, il 29enne è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Nei confronti dell’acquirente, invece, i Carabinieri hanno inoltrato alla Prefettura di Livorno la segnalazione per assunzione di sostanze stupefacenti a fini non terapeutici.

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