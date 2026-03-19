Spaccata nella notte da Gennarino

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"Hanno portato via il cassetto della cassa, tanti danni per pochi soldi" racconta rammaricato Matteo, il titolare del ristorante

Furto da Gennarino in via Santa Fortunata. E’ accaduto nella notte intorno alle 2.30. I ladri sono entrati da una finestra del piano superiore del ristorante, probabilmente arrampicandosi tramite le tende. Per introdursi hanno danneggiato serranda e vetro. Una volta all’interno sono scesi al piano inferiore, hanno preso il cassetto della cassa e sono fuggiti uscendo dalla stessa finestra da cui erano entrati. “Hanno portato via solo quello, tanti danni per pochi soldi” racconta rammaricato il titolare Matteo, che ringraziamo per la disponibilità. Sul posto per il sopralluogo sono intervenuti i carabinieri.

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