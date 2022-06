Spaccati i vetri delle auto nel parcheggio in via Terreni

Nelle foto il parcheggio di via Terreni preso di mira dai ladri-vandali e i vetri spaccati delle auto parcheggiate

Dopo gli episodi avvenuti in due parcheggi condominiali stavolta ladri-vandali hanno spaccato i vetri delle auto in sosta nel parcheggio pubblico di via Terreni

Almeno cinque auto danneggiate nella notte. Dopo gli episodi avvenuti in due parcheggi condominiali stavolta i ladri-vandali hanno spaccato i vetri delle auto in sosta nel parcheggio pubblico di via Terreni.

