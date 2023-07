Spari in via Novelli, fermato un uomo per tentato omicidio

Si tratta di un uomo di 56 anni, residente a Livorno, incensurato, fermato dalla squadra mobile a 72 ore dall'episodio: "Individuato grazie alla certosina analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. Le motivazioni del gesto sono tuttora in corso di accertamento". Sequestrati indumenti compatibili con quelli indossati dall'autore del fatto al momento dell'esplosione dei colpi d'arma da fuoco

Alla luce delle risultanze dell’attività investigativa nel pomeriggio del 17 luglio, dopo 72 ore dall’episodio, è stata data esecuzione al fermo di indiziato di delitto – emesso dalla Procura della Repubblica di Livorno – nei confronti di un 56enne residente a Livorno, incensurato, raggiunto, come si legge in un comunicato del 17 luglio, da gravi indizi di colpevolezza per la commissione del delitto di tentato omicidio a mano armata del cittadino pakistano gestore del minimarket in via Novelli. Il fermo è stato eseguito a vista dagli investigatori della Squadra Mobile che lo hanno rintracciato in centro. L’uomo è stato individuato, prosegue il comunicato stampa, grazie alla certosina analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona che ha consentito di dare un volto alla descrizione dell’aggressore fornita dalle testimonianze acquisite. Nel corso delle operazioni di fermo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro indumenti compatibili con quelli indossati dall’autore del fatto al momento dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco. Il 56enne è risultato detentore di alcune armi (anche di calibro compatibile con i proiettili rinvenuti nel corpo del giovane pakistano). Le motivazioni del grave gesto, si legge ancora nella nota stampa, sono tuttora in corso di accertamento. Al termine degli atti di rito, il fermato è stato condotto alle Sughere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi: