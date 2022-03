Tentato furto in tabaccheria con dei martelli

Il tempestivo arrivo dei carabinieri e il conseguente pattugliamento della zona ha consentito di fermare uno dei tre sospetti

Mediagallery

L’allarme è scattato alle 5,04 del 10 marzo. Hanno agito in tre come si vede dalle telecamere della tabaccheria di via Ricasoli riuscendo a infrangere il vetro della porta di ingresso con dei martelli (nella seconda foto un fotogramma ripreso dalla telecamera interna della tabaccheria). I tre sono stati poi messi in fuga verosimilmente dall’allarme. Il tempestivo arrivo dei carabinieri e il conseguente pattugliamento ha consentito di individuare tre sospetti in zona Cavour: uno dei tre, minorenne in base a quanto appreso, è stato fermato e portato in caserma per accertamenti. Gli altri due sono riusciti a far perdere le tracce. Indagini in corso. La stessa tabaccheria è stata presa di mira il 21 febbraio.