Terrore al pronto soccorso: tenta di sparare durante la lite

Durante la colluttazione uno dei due uomini ha sottratto l’arma alla guardia giurata, intervenuta insieme agli operatori per dividerli, e ha premuto il grilletto. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio, lesioni, interruzione di pubblico servizio e rapina. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito

Momenti di terrore in pronto soccorso. Due persone si trovavano nell’area del retro triage in attesa di essere visitate. Tutto è partito quando uno dei due ha iniziato ad offendere il personale sanitario. L’altro è quindi intervenuto in difesa. Ne è nata una discussione che si è trasformata in una lite sfociata in una colluttazione. Sia il personale sanitario sia la vigilanza in servizio sono intervenuti nel tentativo di separarli. Nel corso dell’intervento i fatti sono degenerati: colui che aveva preso le difese degli operatori sanitari è riuscito ad impossessarsi della pistola della guardia giurata e, puntandola contro l’altro, ha premuto il grilletto. Fortunatamente la pistola non ha funzionato. La stessa guardia è riuscita a disarmarlo e a rientrare in possesso dell’arma. Nel frattempo, sul posto sono intervenute le volanti che hanno preso in gestione la situazione. L’uomo, italiano, classe ’78, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio, lesioni, interruzione di pubblico servizio e rapina e si trova in carcere. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

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