Il vice presidente della Academy Livorno Calcio, Pancaccini: "I nostri addetti all'utilizzo del defibrillatore, presente nella struttura, sono subito intervenuti. Siamo stravolti. Ci stringiamo intorno ai familiari in questo momento di dolore"

Tragedia al campo Della Pace in via Turati, a Shangai, dove intorno alle 18 un dirigente di una delle due squadre di calcio che avrebbero dovuto affrontarsi oggi ha perso la vita in seguito ad un malore. L’uomo si trovava nello spogliatoio quando ha accusato il malore. Sono stati i presenti a dare l’allarme. “I nostri addetti all’utilizzo del defibrillatore, presente nella struttura, sono subito intervenuti – spiega il vice presidente della Academy Livorno Calcio Davide Pancaccini, che ringraziamo per la disponibilità – mentre nel frattempo giungeva tempestivamente sul posto il 118 con l’ambulanza e l’automedica. Purtroppo non c’è stato niente da fare. Siamo stravolti. Ci stringiamo intorno ai familiari in questo momento di dolore”. La partita non è stata giocata in segno di lutto. La vittima aveva circa 70 anni.

