Tragedia in un appartamento alle Sorgenti
I soccorritori hanno provato a rianimarla, ma purtroppo tutti i tentativi sono stati vani. Sul posto 118 e vigili del fuoco
Una donna di circa 80 anni ha perso la vita stamattina in un appartamento in zona Sorgenti. Sul posto sono intervenuti il 118, con la Misericordia di Montenero, la Croce Rossa e l’automedica, e i vigili del fuoco in quanto nell’abitazione era presente del fumo. I soccorritori hanno provato a rianimarla, ma purtroppo tutti i tentativi sono stati vani. La donna avrebbe avuto un malore mentre cucinava. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini.
