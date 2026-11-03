Tragedia in via Costanza

La polizia davanti all'auto

Un uomo è stato colto da un malore mentre si trovava alla guida dell'auto

Tragedia in via Costanza, a Salviano, dove oggi pomeriggio un uomo è stato colto da un malore mentre si trovava alla guida dell’auto. In base a quanto ricostruito, l’automobilista ha accostato lungo la strada in seguito al malessere. Un passante, resosi conto della gravità della situazione, ha chiamato i soccorsi che una volta giunti sul posto hannno messo in pratica le manovre rianimatorie. La vittima aveva circa 60 anni. Sul posto è intervenuta una volante della polizia.

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