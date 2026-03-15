Tragedia in via della Cinta Esterna
Il luogo dell'incidente
Sul posto la Svs con il medico e la polizia locale con il nucleo motociclisti
Tragedia stamattina, poco dopo le 6, in via della Città Esterna dove in seguito ad un incidente ha perso la vita un uomo alla guida di uno scooter. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs con medico a bordo. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. La strada è al momento chiusa al traffico da entrambi i lati per permettere alla polizia locale, presente con tre pattuglie del nucleo motociclisti, di ricostruire la dinamica anche attraverso l’ausilio delle telecamere della zona.
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