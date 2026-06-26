Trovati contanti e preziosi in un camper sospetto
La polizia ha rintracciato il mezzo in zona Porta a Terra. Sequestrati denaro, anche in valuta estera, e numerosi oggetti preziosi risultati riconducibili a precedenti furti: una donna denunciata per ricettazione
Nel pomeriggio di giovedì 25 giugno, la Sezione Volanti della Questura di Livorno ha rintracciato un camper con a bordo persone sospette in zona Porta a Terraa seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa. Gli agenti, giunti sul posto, hanno proceduto all’identificazione delle tre donne presenti all’interno del mezzo e alla successiva perquisizione del camper. Nel corso del controllo è stata rinvenuta un’ingente quantità di denaro, anche in valuta estera, oltre a numerosi oggetti preziosi dei quali le donne non sono riuscite a giustificare il possesso. Dai successivi accertamenti, si legge nel comunicato stampa, è emerso che il materiale sequestrato era riconducibile a una serie di precedenti furti consumati e denunciati anche in provincia di Pisa. Per questo motivo, a una delle tre donne, ritenuta in possesso degli oggetti, è stato contestato il reato di ricettazione ed è stata denunciata in stato di libertà. Si precisa che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagata.
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