Truffa ai danni di un’anziana, 46enne arrestato dopo averle strappato una borsa con i gioielli

L’uomo, residente fuori regione, è stato fermato grazie all’intervento dei militari dell’Esercito e all’aiuto di due cittadini che hanno inseguito il presunto responsabile. La vittima era stata prima ingannata da falsi carabinieri, poi aggredita e derubata dei monili in oro

Nella giornata di ieri, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Livorno ha arrestato un uomo di 46 anni, residente fuori regione, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di un fermo effettuato dai militari dell’Esercito Italiano. Sul posto era presente anche la vittima, che ha raccontato quanto accaduto, ricostruendo il raggiro messo in atto dall’uomo.

Tutto era iniziato con una telefonata ricevuta dall’anziana da parte di persone che si erano presentate come carabinieri. I sedicenti militari le avevano riferito che la sua patente era stata utilizzata illecitamente per commettere alcuni reati. Per questo motivo, le avevano annunciato che di lì a poco sarebbero arrivati a casa sua alcuni loro colleghi, con il compito di verificare se i monili in oro e gli altri oggetti preziosi in suo possesso “combaciassero” con quelli eventualmente riconducibili ai reati commessi da terzi utilizzando il suo documento.

Poco dopo, presso l’abitazione della donna si era presentato un giovane che si era qualificato come carabiniere. Con un pretesto, era riuscito a convincerla a scendere in strada per firmare alcuni verbali, in attesa dell’arrivo di una presunta volante.

Una volta scesa, però, l’anziana si era resa conto che non c’era alcuna pattuglia e aveva intuito di essere vittima di un tentativo di truffa. A quel punto, il sedicente carabiniere l’aveva colpita con un pugno all’altezza dell’anca, facendola cadere a terra, per poi strapparle con violenza dalle mani la borsa che conteneva un gran numero di monili in oro.

Le richieste di aiuto della donna hanno attirato l’attenzione di due cittadini, intervenuti per soccorrerla e fermare il responsabile. In un primo momento è arrivata una donna che si trovava a piedi; successivamente è intervenuto anche un ragazzo di nazionalità straniera, in bicicletta. Entrambi si sono lanciati all’inseguimento dell’uomo, riuscendo a seguirlo fino al fermo effettuato dai militari dell’Esercito.

Dopo aver completato gli opportuni adempimenti di polizia giudiziaria, gli agenti della Polizia di Stato hanno accompagnato il 46enne presso la Casa circondariale, dove è stato condotto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Questura precisa che il procedimento penale non è ancora definito e che le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©