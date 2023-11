Un altro assalto alle poste nel cuore della notte: stavolta tocca ad Antignano

Ancora una volta un assalto all'ufficio delle Poste dove i malviventi hanno fatto saltare il bancomat presente sul posto innescando così anche un principio di incendio della struttura

Dopo l’episodio notturno avvenuto in via Costanza nella notte tra venerdì e sabato 25, un secondo episodio è avvenuto alle porte dell’alba, intorno alle 4 di domenica 26 novembre ad Antignano in piazza Bartolommei. Ancora una volta un assalto all’ufficio delle Poste dove i malviventi hanno fatto saltare il bancomat presente sul posto innescando così anche un principio di incendio della struttura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per avviare le indagini del caso. Sono stati proprio loro che con un estintore in dotazione hanno provato a domare le fiamme, ma senza successo in quanto ormai estese e nell’ attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco hanno dunque proceduto ad evacuare gli abitanti del palazzo soprastante sincerandosi dello stato di salute dei residenti. Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno definitivamente spento le fiamme mettendo in sicurezza la zona.

Da una prima ricognizione effettuata sembra che i malviventi siano riusciti a portare alcune cassette di sicurezza presenti nell’ufficio per poi scappare a bordo di un’auto scura. Chi si è affacciato nel cuore della notte ha raccontato di aver visto due persone agire in pochi minuti prima di darsi alla fuga.

Condividi:

Riproduzione riservata ©