Un chilo di hashish in casa, arrestato 20enne

Durante il blitz nell’appartamento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, oltre ad un 1 kg di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga e contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Livorno hanno arrestato un 20enne livornese, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, si legge in un comunicato stampa, è scaturito da un’attività investigativa avviata dopo aver notato movimenti sospetti di persone e veicoli nei pressi di un condominio in un quartiere a nord della città. I militari dell’Arma hanno quindi predisposto servizi riservati di osservazione, nel corso dei quali hanno individuato un appartamento caratterizzato da un anomalo e continuo via vai di persone. Decidendo di approfondire la situazione, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa all’interno dell’abitazione, dove hanno sorpreso il giovane, già noto alle forze dell’ordine. L’attività ha confermato i sospetti investigativi: nell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati oltre un chilogrammo di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, il 20enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno. Il giudice del Tribunale labronico ha successivamente convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma sul territorio provinciale. Si ricorda che le imputazioni a carico dell’indagato sono da considerarsi provvisorie e che, in base alla normativa vigente e ai principi costituzionali, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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