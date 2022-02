Usa un mattone come ariete per spaccare l’ingresso, poi ruba i cellulari

Il socio-gestore del supermercato Conad: "E' il terzo furto di questo tipo che subiamo nel giro di un anno"

di Giacomo Niccolini

Mediagallery

Ancora un furto all’alba in città. Dopo la spaccata registrata in via Grande al New Market B.D. Fashion Moda Sartoria purtroppo i malviventi hanno colpito un’altra attività commerciale. Questa volta l’allarme è scattato intorno alle 5,20 del mattino di venerdì 25 febbraio alla Conad di via Fagiuoli. “Le telecamere di sicurezza hanno ripreso una persona – spiega Emiliano Marangio, socio-gestore del supermarket Conad – che con un mattone ha spaccato la vetrata d’ingresso. Il colpo è durato pochi secondi, forse un minuto. Il malvivente è entrato ed è andato direttamente alla vetrinetta dei cellulari. Qui, per fortuna, non ha rotto il vetro ma è riuscito a sfilarlo appoggiandolo a lato. A quel punto ha fatto man bassa dei telefoni mobili presenti sullo scaffale ed è uscito. Sono arrivato sul posto poco dopo e ho contattato le forze dell’ordine. Purtroppo molti i danni da registrare. Il furto? Sei o sette cellulari rubati. Rimane tanta amarezza. E’ il terzo colpo di questo tipo nel giro di un anno”.