Vandali al Canoa Club di Stagno: spaccano tutto e rubano attrezzi

Le foto dei danneggiamenti effettuati nei confronti della casa in comodato d'uso gestita dal Canoa Club Livorno di Stagno

Lo sfogo del presidente Alessandro Pagni: "Mentre cerchiamo di costruire qualcosa di bello e unico per rilanciare Stagno qualcuno non degno di essere definito si dedica alla più stupida delle azioni: distruggere. Ma non ci abbattiamo e anzi chiediamo aiuto a tutti per la campagna di raccolta fondi per la realizzazione del Parco Fluviale di San Leonado"

di Giacomo Niccolini

Brutta sorpresa per il Canoa Club di Stagno. Alcuni ladri-vandali si sono introdotti all’interno della casa in comodato d’uso alla società sportiva e hanno spaccato vetri, infissi, sanitari e quant’altro per poi andar via con qualche attrezzo da lavoro riposto all’interno dei locali.

A raccontare di questo spiacevole episodio alla redazione di QuiLivorno.it è proprio il presidente Alessandro Pagni. “Purtroppo i danni sono ingenti e l’amarezza è tanta – spiega il deus ex machina della società biancoverde – Stiamo cercano di fare una bellissima cosa mettendo le basi per la costruzione del Parco Fluviale di San Leonardo, progetto presentato poche settimane fa e per il quale stiamo cercando di chiedere un’aiuto alla comunità tramite una raccolta fondi (chi, con l’occasione, fosse interessato ad effettuare una donazione può cliccare su questo link, ndr). Già è molto difficile realizzare queto sogno, ogni intoppo per noi rappresenta davvero un motivo di delusione forte. Quello che cerchiamo di realizzare – continua Pagni – è proprio propedeutico ad impedire il ripetersi di queste azioni. Il degrado richiama degrado. Le cose belle solitamente meritano attenzione e richiamano il bello. Mentre cerchiamo di costruire qualcosa di unico per rilanciare Stagno qualcuno non degno di essere definito si dedica alla più stupida delle azioni: distruggere. Ci saranno danni per circa cinquemila euro minimo. Ma non ci abbattiamo e anzi chiediamo aiuto a tutti per chi vorrà venirci incontro in questa situazione difficile. Basta poco, anche solo un euro per dire basta e far capire che è importante cambiare rotta”.

