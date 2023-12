Volley. L’IES MVTomei mette in fuga i Lupi. Battuta Pontedera per 3 a 0

Vittoria da tre punti per lo IES MVTomei che dopo una gara strepitosa ferma al Pala Bastia la terza della classe Pontedera. Successo importantissimo per il sestetto di Piccinetti che pone fine al periodo no che durava da tre giornate

IES MVTOMEI – GRUPPO LUPI PONTEDERA 3-0

IES MVTOMEI: Poli G., Cipriani, Poli I., Papini L2, Golino, Verdecchia, Gavazzi, Grassini, Molesti, Piliero, Puccinelli L1, Lupo, Croatti, Baracchino. All.: Piccinetti-Facchini-Rossi.

GRUPPO LUPI PONTEDERA: Resegotti L2, Lusori, Carrai, Antonelli, Frosini, Maggiorelli L1, Del Campo, Pozza,Nocito, Pantalei, Nuti, Falaschi. All.: Nuti-Benvenuti.

ARBITRI: Daniele Spitaletta ed Elena Fantoni.

PARZIALI: 25-18, 25-23, 25-23.

Livorno – Vittoria da tre punti per lo IES MVTomei che dopo una gara strepitosa ferma al Pala Bastia la terza della classe Pontedera. Successo importantissimo per il sestetto di Piccinetti che pone fine al periodo no che durava da tre giornate.

Locali in campo con Gavazzi opposto a Croatti, Cipriani e Ian Poli in banda, Grassini e Verdecchia al centro, libero Puccinelli. Risponde Pontedera con Frosini opposto a Pantalei, Del Campo e Falaschi in banda, Antonelli e Lusori al centro, liberi Resegotti e Maggiorelli.

Il primo set vede i biancorossi sempre in controllo del match, Croatti serve ottimamente Gavazzi e i primi tempi di Grassini e la squadra si fa avanti senza particolari problemi. Livorno sbaglia poco se si eccettua qualche sbavatura al servizio e sul 9-4 coach Nuti richiama in panchina i suoi. Niente sembra poter fermare la marcia dello Ies, l’ace di Gavazzi del 17-7 costringe nuovamente Pontedera a rifugiarsi nel time-out. Livorno mantiene un buon margine fino al termine e il muro di Grassini vale il 25-18.

Al rientro in campo nei primi scambi è palpabile la voglia dei locali di non far cadere a terra neanche mezzo pallone, le due squadre però sono più a contatto e si arriva alla prima parità dell’incontro (9-9). Fa fatica in questo frangente l’attacco di casa a bucare il muro pontederese e gli ospiti accumulano un break di vantaggio (10-12). Carrai negli ospiti rileva Frosini, sull’ace di Del Campo che vale il 13-16 primo time-out dell’incontro per coach Piccinetti. È la frazione più combattuta, con il capitano di Pontedera Lusori in particolare evidenza nel tentativo di recuperare lo svantaggio nel primo set. Con calma la squadra dei Vigili del Fuoco ricostruisce il proprio gioco, Poli si rende protagonista di alcuni recuperi memorabili e la partita torna in parità (17-17). Nel finale sembra smarrirsi nuovamente la squadra di casa (19-22), Lupo entra al servizio ma sbaglia e si va sul 20-23. Nel palpitante finale è Poli a prendersi la squadra sulle spalle. Lo schiacciatore prima firma il punto da posto quattro del 21-23 e poi l’ace del -1 che costringe coach Nuti a chiedere il tempo. La rimonta al foto-finish di Livorno entra nel vivo e il primo vantaggio della squadra di casa nel secondo parziale coincide anche con il primo set point, che l’invasione di Pontedera trasforma nel punto del 2-0 per i ragazzi di Piccinetti.

Ian Poli è davvero in serata di grazia e lo dimostra il suo ace a inizio terza frazione (4-3). Colpo di astuzia di Gavazzi ed è parità (7-7), break dei biancorossi che con l’ace di Cipriani vanno sul +3 con time-out del Gruppo Lupi. Pontedera in affanno soprattutto in difesa, mente l’attacco di casa va puntualmente a segno. Sul 16-18 per Pontedera dentro Pozza al posto di Antonelli, mentre sul 19-21 Nocito entra al servizio. Ma è ancora Poli, nella sua miglior partita da inizio anno, a rendersi ancora decisivo nella parte clou del set firmando l’ace del 22-21. Sul 23-22 dentro Giacomo Poli per Grassini al servizio, sul 24-23 è Cipriani a firmare il 25-23 finale.

