0586 Garage trionfa all’Expo Motori e accede alla finale nazionale

Frutto di ben 8 mesi di lavoro incessante, la moto vincitrice nella categoria Best in Show rappresenta la sintesi perfetta tra competenza tecnica e visione artistica: "È un traguardo che premia i sacrifici e la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro"

Il mondo del custom italiano parla livornese. Il team di 0586 Garage, officina specializzata Harley-Davidson situata in Via dei Condotti Vecchi, ha conquistato il gradino più alto del podio nella tappa del Campionato Italiano Costruttori svoltasi durante l’Expo Motori di Pisa.

La loro creazione si è posizionata al primo posto “Best in Show”, sbaragliando la concorrenza di circa 30 moto provenienti da tutta la penisola. Un riconoscimento che non è solo un trofeo da esporre, ma il passaporto per la prestigiosa finale nazionale che si terrà durante l’Italian Bike Week di Lignano Sabbiadoro.

Un capolavoro di ingegneria e stile

Frutto di ben 8 mesi di lavoro incessante, la moto vincitrice rappresenta la sintesi perfetta tra competenza tecnica e visione artistica. Sotto la guida del titolare e meccanico Nicola Valenzano, il team ha trasformato un’idea in un’opera d’arte meccanica. Il progetto ha visto la collaborazione di una vera e propria “filiera dell’eccellenza”: dal capo officina Simone Capaccioli all’apprendista Alessandro Chessa, con il supporto tecnico di Jacopo Bulli. L’estetica, fondamentale nel mondo custom, è stata curata nei minimi dettagli grazie alla verniciatura magistrale di Riki Brotini e alle sapienti creazioni in cuoio di Gabriele Urzi, il tutto sotto l’occhio appassionato del proprietario del mezzo, Luciano Genchi.

Verso il palcoscenico di Lignano

Grazie a questa vittoria, 0586 Garage si prepara ora ad affrontare la sfida più impegnativa: la finale di Lignano Sabbiadoro. L’evento, promosso dalla storica rivista Bikers Life (che ha dato vita al campionato nel 2012), è uno dei più importanti a livello europeo, vantando un’affluenza record di circa 270.000 visitatori. “È un traguardo che premia i sacrifici e la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro”, spiegano dall’officina livornese. “Andare alla Italian Bike Week significa confrontarsi con i migliori costruttori d’Italia e d’Europa. Porteremo a Lignano l’orgoglio e l’artigianalità di Livorno”. Il campionato si conferma così una vetrina fondamentale per il settore custom, dove la precisione meccanica incontra il design d’autore. Per 0586 Garage, la sfida è appena iniziata, ma il rombo del loro successo si fa già sentire forte.

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