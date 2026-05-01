1° maggio, in 300 formano un grande abbraccio dopo il picnic

Ringraziamo Reset per le foto

"E a fine giornata neppure un foglio a terra. È stato magnifico. Da Monterotondo un messaggio d’amore e senso civico" racconta entusiasta il presidente Giuseppe Pera ricordando l’abbraccio che dieci anni fa Reset dedicò alle Terme

Un grande abbraccio, simbolico e reale al tempo stesso. È questo lo spirito che ha animato il flash mob organizzato da Reset a Monterotondo. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di creare consapevolezza e comunità, ha preso forma dopo il picnic collettivo. “Vedere oltre 300 persone partecipare, condividere e rispettare questo luogo è stato qualcosa di straordinario. Il grande cerchio umano ha richiamato idealmente l’abbraccio che dieci anni fa Reset dedicò alle Terme del Corallo” sottolinea Giuseppe Pera, presidente di Reset. La giornata ha avuto anche un sapore d’altri tempi: bambini tornati a giocare all’aria aperta, passeggiate nel verde, la presenza di auto d’epoca e la visita alla cappella resa possibile grazie a Maria Salvini. Non è mancato uno sguardo al passato più nascosto del parco, attraverso l’esposizione di oggetti recuperati negli anni: bottiglie di sessant’anni fa, vecchie radio, utensili di fine Ottocento, testimonianze di un tempo che rischiava di andare perduto. Ma il segnale più forte è arrivato alla fine della giornata: nessun rifiuto abbandonato, neppure un foglio a terra. Un risultato che testimonia il senso civico dei partecipanti, più volte richiamato durante l’evento. “È stata una giornata magnifica fatta di condivisione e senso civico, di cibo e di armonia, a costo zero ma con un valore enorme. Monterotondo oggi lancia un messaggio d’amore a Livorno: facci risorgere, perché ci sono troppe ville e luoghi abbandonati che meritano una seconda possibilità” conclude Pera.

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