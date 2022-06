4 Ristoranti, Borghese saluta Livorno su Instagram: “Mo’ torno”

“Buongiorno, indovinate un po’ dove sono? Sono a Livorno per una pazzesca puntata di 4 Ristoranti […] Ora scendo a fare colazione. Livorno, non andate via… mo’ torno”. Si è presentato così alla città di Livorno, la mattina del 9 giugno, chef Alessandro Borghese con una storia Instagram dalla camera dell’Hotel Palazzo dove alloggia. Lo si capisce dalla inquadratura. Inizia ufficialmente 4 Ristoranti che la Fondazione Lem ha portato in città. Il famoso van dai vetri oscurati era invece arrivato in città l’8 giugno per iniziare le riprese della Venezia e del lungomare, immagini che verosimilmente verranno montate nella puntata.

