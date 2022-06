Così Fondazione Lem ha portato chef Borghese a Livorno

"Sky era affascinata dalla nostra città" fanno sapere dalla Fondazione LEM che con Adriano Tramonti e assieme alla troupe ha analizzato gli scorci più belli della Venezia e del lungomare in cui far sfilare il famoso van dai vetri oscurati. La quinta categoria special? Dovrebbe essere il cacciucco. I ristoranti in gara? Ecco i quattro possibili nomi

E’ stata Fondazione Lem, che si occupa di promozione della città, a contattare Sky proponendo una puntata di 4 Ristoranti a Livorno. A distanza di circa un anno e mezzo ecco quindi che il lavoro dietro le quinte della Fondazione ha portato la troupe del programma (produzione Sky original realizzata da Banijay Italia) a sbarcare all’ombra dei Quattro Mori la mattina dell’8 giugno 2022. Inizialmente per realizzare delle riprese in Venezia con il famoso van dai vetri oscurati, quartiere scelto per la scelta dei quattro ristoranti in gara (che dovrebbero essere la Stuzzicheria di Mare, Dietro l’angolo, Mediterraneo e Elaboratorio Culinario), scelta sulla quale fanno sapere dal Lem, il Lem non ha messo bocca. Sky era affascinata dalla nostra città fanno sapere ancora dalla Fondazione che l’8 giugno con i suoi addetti, tra cui Adriano Tramonti, assieme alla troupe del programma ha analizzato e studiato gli scorci più affascinanti della Venezia e del lungomare. Dal 9 al 12 giugno la registrazione della puntata entrerà nel vivo con la gara vera e propria. La quinta categoria special? Dovrebbe essere il cacciucco. E quale piatto sennò?

Condividi: