(1) Allegati (1) IL DETTAGLIO

A dimora 457 nuovi alberi, iniziate oggi le piantumazioni

Il programma del Comune è partito dal Parco Pasolini. Il primo lotto prevede 242 alberature in parchi, piazze e strade cittadine. A dicembre la seconda fase, aperta a cittadini e comitati. Con i 101 alberi già piantati, saranno quasi 600 quelli messi a dimora nel 2026

di Giulio Ciapini

“È fondamentale dare rilievo a questa iniziativa”. È con queste parole che l’assessora alla Manutenzione, cura e incremento del verde in città, Giovanna Cepparello, ha presentato il nuovo programma di messa a dimora di alberi promosso dall’Amministrazione comunale in occasione della Festa dell’Albero del 21 novembre. Un progetto che prevede la piantumazione di 457 nuovi alberi nei prossimi mesi, portando a circa 600 il numero complessivo delle alberature messe a dimora a Livorno nel corso del 2026. La presentazione si è svolta nella Sala delle Cerimonie di Palazzo Comunale, alla presenza delle assessore Giovanna Cepparello e Silvia Viviani, dell’assessore ai Lavori pubblici Federico Mirabelli e di Alberto Ughi, responsabile dell’Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde. I primi interventi sono partiti proprio questa mattina 9 novembre dal Parco Pasolini, dall’area cani e dal parcheggio di viale della Libertà, dove saranno messi a dimora 57 alberi tra platani, alberi di Giuda, cipressi piramidali, eucalipti e pini d’Aleppo. “Abbiamo iniziato a piantare al Parco Pasolini. L’obiettivo è quello di arrivare a 600 alberi entro la fine di quest’anno”, ha spiegato Cepparello, sottolineando l’importanza di un programma che punta non soltanto ad aumentare il patrimonio arboreo cittadino, ma anche a migliorare la qualità degli spazi pubblici. Un percorso che richiede attenzione, programmazione e soprattutto collaborazione da parte della cittadinanza. “Durante i periodi caldi dell’anno il Comune effettua delle irrigazioni di soccorso per la vegetazione, che possono risultare molto costose. Per questo motivo il cittadino diventa un fattore importantissimo, anche per quanto riguarda la coprogettazione degli spazi verdi”, ha aggiunto l’assessora. Il primo lotto comprende 242 alberi di prima grandezza e pronto effetto, che saranno piantati tra il 9 e il 24 novembre in parchi, giardini, piazze e vie cittadine. Gli interventi rispondono anche alle richieste arrivate dai residenti e si inseriscono in un percorso di confronto con i comitati sul futuro del verde urbano. Giovedì 12 novembre le piantumazioni interesseranno i quartieri Borgo Cappuccini, Magenta e Garibaldi: in via Corcos saranno messi a dimora cinque allori, in piazza Manin tre pini d’Aleppo, in via Vivoli due tigli, in piazza della Vittoria sei alberi tra pruni ornamentali e tigli, mentre in piazza del Cisternone arriverà una lagerstroemia.

Tra il 13 e il 16 novembre sarà la volta di via Orlandi, del giardino di via Abruzzi e di via Chiusa, con 38 nuovi alberi. Le specie previste comprendono alberi di Giuda e albizie in via Orlandi, lecci e ornielli nel giardino di via Abruzzi, peri da fiore, aceri e platani in via Chiusa. L’ultimo intervento del primo lotto, dal 17 al 24 novembre, riguarderà viale Italia, nel tratto compreso tra la Bellana e la Terrazza Mascagni. Qui saranno messi a dimora 130 nuovi esemplari: 50 lecci, 10 jacarande, 10 falsi pepi, 10 alberi del genere Erythrina, 20 pini d’Aleppo, 10 palme Washingtonia e 20 piante della macchia mediterranea, tra cui corbezzoli, oleandri, alaterni, filliree e lentischi. Molte delle nuove alberature andranno a completare i filari di viali e strade cittadine, colmando i vuoti lasciati dalle piante abbattute negli anni per problemi fitosanitari o perché considerate pericolanti. Altre sostituiranno gli esemplari danneggiati dagli eventi meteorologici estremi che hanno colpito Livorno, in particolare lungo la costa, dove le forti raffiche di vento hanno spezzato e divelto numerose chiome. L’incremento del patrimonio arboreo rappresenta anche uno strumento per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Gli alberi contribuiscono infatti ad assorbire anidride carbonica, attenuare le isole di calore e migliorare il microclima urbano, con ricadute positive sul benessere delle persone. Per favorire l’attecchimento delle nuove piante, l’Ufficio comunale Gestione e Manutenzione del Verde garantirà cure e irrigazioni di soccorso durante le tre estati successive alla messa a dimora.

“Contiamo di arrivare a piantare circa 600 alberi nel 2026 e siamo a disposizione per rispondere alle richieste di cittadini e cittadine, ricordando che sarà possibile piantare fino all’inizio della primavera 2027”, ha dichiarato Cepparello. L’assessora ha ricordato anche il lavoro svolto per programmare gli interventi e reperire le risorse necessarie, ringraziando l’Ufficio Verde per la competenza e l’impegno. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai cittadini che hanno aderito ai patti di collaborazione e alle associazioni che si occupano della cura delle nuove alberature. Un contributo che si è rivelato prezioso durante la grave siccità della scorsa estate, permettendo a molte piante di superare un periodo particolarmente difficile.

Il verde come infrastruttura urbana

A sottolineare il valore ambientale e urbanistico dell’iniziativa è stata anche l’assessora alle Politiche ambientali Silvia Viviani. “Il verde urbano è un vero e proprio dispositivo sanitario che garantisce l’ombreggiamento, il raffrescamento, l’assorbimento degli inquinanti e il rallentamento del deflusso delle piogge”, ha spiegato. Un concetto che va oltre la semplice presenza degli alberi. “Bisogna considerare il verde non come un’aggiunta finale, ma come un’infrastruttura di partenza nella progettazione cittadina, valorizzando anche il ruolo di cespugli e arbusti”. La pianificazione deve però fare i conti con le caratteristiche del territorio e con la presenza delle reti tecnologiche sotterranee, come quelle dell’acqua e dell’energia, che in alcuni punti impediscono la messa a dimora di nuove alberature. “Abbiamo bisogno di pensare a vegetazioni resistenti al clima, prestando particolare attenzione alla presenza delle reti sotterranee”, ha aggiunto Viviani, evidenziando come la progettazione debba trovare un equilibrio tra natura, accessibilità e funzionalità degli spazi pubblici. “La città non è un luogo semplice in cui far rientrare natura e armonia. Il nostro obiettivo è riuscire a portare non solo gli alberi, ma anche i cespugli, che sono una componente ambientale fondamentale, anche per quanto riguarda il decoro del paesaggio urbano”. Sull’importanza della continuità degli interventi si è soffermato l’assessore ai Lavori pubblici Federico Mirabelli. “L’attenzione al verde rappresenta un percorso continuo avviato fin dal primo mandato dell’Amministrazione e integrato stabilmente nei progetti dei lavori pubblici”, ha affermato. Mirabelli ha ricordato, tra gli esempi, gli interventi con alberature e arbusti lungo le vie di accesso all’Acquario e il miglioramento climatico percepibile in piazza del Municipio durante l’estate, grazie alla crescita degli alberi piantati negli anni scorsi. “Sono numeri importanti, che sottolineano l’impegno dell’Amministrazione comunale. Gli alberi sono fondamentali, basta vedere l’efficienza della vegetazione piantata davanti al Comune, che garantisce freschezza anche nei mesi più caldi”, ha aggiunto.

Il secondo lotto e la coprogettazione con i cittadini

Il programma non si esaurirà con gli interventi di novembre. A dicembre partirà il secondo lotto, considerato particolarmente importante perché sarà aperto alla coprogettazione con i cittadini e le realtà associative del territorio. L’obiettivo è individuare nuove aree da arricchire con alberi e arbusti, tenendo conto delle esigenze dei quartieri e della distribuzione del verde pubblico. Il percorso di confronto è già stato avviato con i Consigli di Zona e il Comitato Livorno Quartieri Alberati. Il gruppo tecnico del Comitato ha sottoposto all’attenzione dell’assessora alcune aree nelle quali proporre la piantumazione di 700 nuovi alberi e arbusti. Tra i criteri condivisi per il futuro Piano comunale del verde pubblico figura la priorità agli interventi nelle zone cittadine con una minore presenza di vegetazione, seguendo il principio internazionale del 3-30-300: almeno tre alberi visibili da ogni abitazione, una copertura arborea del 30% in ogni quartiere e uno spazio verde raggiungibile entro 300 metri da casa. Il Comitato metterà inoltre a disposizione le schede dei patti di collaborazione sottoscritti da circa 300 cittadini nelle precedenti edizioni di Harborea, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi volontari nella cura delle alberature. “Il secondo lotto partirà a dicembre. Nel caso in cui dovessero verificarsi piccoli ritardi, gli alberi che verranno piantati nel 2027 saranno comunque contabilizzati all’interno del secondo lotto del 2026. Il secondo lotto è più importante, perché è quello aperto alla coprogettazione”, ha precisato Cepparello.

La scelta delle specie e lo studio del territorio

A fornire ulteriori dettagli tecnici è stato Alberto Ughi, responsabile dell’Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde, che ha richiamato l’attenzione sui vincoli presenti nel sottosuolo cittadino e sulla necessità di valutare attentamente ogni intervento. “Le piantumazioni richiedono uno studio accurato del territorio e dei vincoli presenti, a partire dalle reti tecnologiche sotterranee. Sono scelte oculate, che necessitano di una cartografia adeguata”. Nel corso della presentazione è stato affrontato anche il tema di viale Mameli, dove i lavori sono momentaneamente sospesi. L’Amministrazione comunale si è detta disponibile a redigere un master plan per la riqualificazione complessiva del viale, che potrà costituire la base per il successivo progetto esecutivo una volta reperite le risorse necessarie. Infine, è in fase di sviluppo sul sito del Comune la nuova pagina “Spazio Verde”, destinata a raccogliere iniziative, programmi e progetti dell’Amministrazione dedicati al verde urbano. Un programma che punta dunque non soltanto a piantare nuovi alberi, ma a costruire un modello di gestione del verde sempre più condiviso, nel quale la cura del patrimonio naturale cittadino diventi una responsabilità collettiva.

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