A soqquadro il Prato, centro dedicato a disabili e anziani
Mirko Mirabelli: "Mai riscontrata una violenza del genere, gesto vile che non ci fermerà". Non trovando nulla i ladri si sono sfogati spaccando porte, rompendo vetri, aprendo armadi e cassetti
Una ferita profonda, non solo per i danni materiali ma soprattutto per il significato del luogo colpito. Nella notte ignoti si sono introdotti all’interno della struttura il Prato, spazio di aggregazione e inclusione che da anni ospita attività dedicate a ragazzi con disabilità e anziani. A raccontare quanto accaduto è Mirko Mirabelli, che ringraziamo per la disponibilità: “Negli anni può essere capitato che qualcuno si introducesse all’interno, ma mai avevamo riscontrato una violenza del genere”. Secondo la ricostruzione, i malviventi hanno sfondato il vetro di una finestra sul retro, riuscendo così a entrare all’interno dell’edificio. “Pensavano di trovare soldi o gioielli, cose che noi non abbiamo. Qui ci sono soltanto i materiali che utilizziamo per le attività con i ragazzi disabili e per i corsi rivolti agli anziani. Non trovando nulla, si sono sfogati spaccando porte, rompendo vetri, aprendo armadi e cassetti, mettendo tutto sottosopra. È una devastazione che fa davvero male”. Il danno, spiegano i volontari, è soprattutto morale. “Dal 2013 abbiamo rilanciato questo posto con enormi sacrifici e grazie alla partecipazione di tantissime persone di Livorno. Vedere tutto questo distrutto provoca una sofferenza enorme”. Sul posto è intervenuta la polizia. Sui social Mirabelli ha affidato il proprio sfogo: “Da noi non trovate nulla da rubare. L’unica cosa che trovate è l’amore per la nostra gente e i nostri ragazzi”. Nonostante l’accaduto, il messaggio finale è quello della determinazione. “Ci rimboccheremo le maniche. Organizzeremo altri eventi per raccogliere le risorse necessarie e riportare tutto alla normalità. Non sarà un gesto vile a fermare il nostro lavoro per la città e per le persone più fragili”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.