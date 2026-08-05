A soqquadro il Prato, centro dedicato a disabili e anziani

Mirko Mirabelli: "Mai riscontrata una violenza del genere, gesto vile che non ci fermerà". Non trovando nulla i ladri si sono sfogati spaccando porte, rompendo vetri, aprendo armadi e cassetti

Una ferita profonda, non solo per i danni materiali ma soprattutto per il significato del luogo colpito. Nella notte ignoti si sono introdotti all’interno della struttura il Prato, spazio di aggregazione e inclusione che da anni ospita attività dedicate a ragazzi con disabilità e anziani. A raccontare quanto accaduto è Mirko Mirabelli, che ringraziamo per la disponibilità: “Negli anni può essere capitato che qualcuno si introducesse all’interno, ma mai avevamo riscontrato una violenza del genere”. Secondo la ricostruzione, i malviventi hanno sfondato il vetro di una finestra sul retro, riuscendo così a entrare all’interno dell’edificio. “Pensavano di trovare soldi o gioielli, cose che noi non abbiamo. Qui ci sono soltanto i materiali che utilizziamo per le attività con i ragazzi disabili e per i corsi rivolti agli anziani. Non trovando nulla, si sono sfogati spaccando porte, rompendo vetri, aprendo armadi e cassetti, mettendo tutto sottosopra. È una devastazione che fa davvero male”. Il danno, spiegano i volontari, è soprattutto morale. “Dal 2013 abbiamo rilanciato questo posto con enormi sacrifici e grazie alla partecipazione di tantissime persone di Livorno. Vedere tutto questo distrutto provoca una sofferenza enorme”. Sul posto è intervenuta la polizia. Sui social Mirabelli ha affidato il proprio sfogo: “Da noi non trovate nulla da rubare. L’unica cosa che trovate è l’amore per la nostra gente e i nostri ragazzi”. Nonostante l’accaduto, il messaggio finale è quello della determinazione. “Ci rimboccheremo le maniche. Organizzeremo altri eventi per raccogliere le risorse necessarie e riportare tutto alla normalità. Non sarà un gesto vile a fermare il nostro lavoro per la città e per le persone più fragili”.

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