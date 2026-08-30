A Tirrenia l’omaggio dei bagnini per ricordare il collega Fabrizio Valente
I bagnini sono usciti in mare e si sono allineati con i pattini per ricordare il collega scomparso nel tentativo di salvare. L'omaggio è avvenuto stamattina alle 10.30 quando è avvenuta la tragedia ad Andora
Il mare, questa mattina, ha unito idealmente Tirrenia ad Andora. Alle 10.30 circa, quando è avvenuta la tragedia ad Andora, i bagnini livornesi e pisani sono usciti in mare con i loro pattini di salvataggio e si sono allineati uno accanto all’altro. Una vera e propria passerella di saluto, diventata il modo più immediato e suggestivo per rendere omaggio a un collega che ha perso la vita facendo quello che ogni assistente bagnanti è chiamato a fare: entrare in acqua per soccorrere chi è in difficoltà. Fabrizio Valente, 62 anni, è morto martedì scorso ad Andora mentre tentava di salvare un turista piemontese in difficoltà tra le onde. Valente era riuscito inizialmente a portare a riva la moglie del turista, prima di tornare in acqua per cercare di raggiungere l’uomo. Entrambi hanno perso la vita. La tragedia ha profondamente colpito il mondo del salvamento balneare. E oggi, sulle spiagge italiane, il ricordo di Fabrizio è diventato collettivo. Il Sindacato Italiano Balneari ha infatti promosso, in occasione della Giornata del Balneare, una commemorazione nazionale con gli assistenti bagnanti invitati a uscire in mare con il pattino. Un omaggio da colleghi a collega. Da bagnini a bagnino.
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