Abbandono di rifiuti in via Garibaldi

Gli operatori di Aamps/Retiambiente hanno scoperto u abbandono illecito di rifiuti davanti alla postazione ad accesso controllato. Tra frigoriferi, mobili e sacchi di immondizia anche una gabbietta con all’interno la carcassa di un coniglio. Indagini in corso della Polizia Municipale, possibile ipotesi di reato penale

Questa mattina gli operatori di quartiere di Aamps/Retiambiente hanno rinvenuto allla PAC (Postazione ad Accesso Controllato) di via Garibaldi un grave caso di abbandono illecito di rifiuti. Quello che si sono trovati davanti è uno scenario che non lascia spazio ad alcuna giustificazione: un vero e proprio scempio ambientale. Abbandonati in modo indiscriminato gli operatori hanno rinvenuto un frigorifero di grosse dimensioni, mobilio vario, l’insegna di un negozio, sacchi con rifiuti indifferenziati e perfino una gabbietta per animali contenente un coniglio morto. Immediatamente è stata allertata la Polizia Municipale che è prontamente accorsa sul posto. In precedenza gli Ispettori Ambientali avevano provveduto a nastrare l’area per garantire la conservazione delle eventuali prove e favorire l’avvio dell’iter investigativo e amministrativo che potrebbe portare all’identificazione del responsabile anche prefigurandosi un reato di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023. Tutto il materiale verrà rimosso anche con il supporto di una ditta specializzata nel trattamento delle carcasse animali. Sul posto anche Anpana sezione di Livorno. “Episodi come questo ci rattristano e ci indignano profondamente – afferma Aldo Iacomelli, Amministratore Unico Aamps/Retiambiente. I nostri operatori lavorano ogni giorno con dedizione per mantenere la città pulita e decorosa, e trovarsi di fronte a scene simili è uno schiaffo al senso civico di tutta la comunità. Aamps è impegnata quotidianamente a garantire un servizio di qualità ai cittadini, ma la collaborazione di tutti è indispensabile. Ricordiamo che il servizio di ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti è attivo e a disposizione di tutti: basta prenotarlo, non c’è alcun motivo per abbandonare rifiuti per strada. Invitiamo la cittadinanza a fare la propria parte, conferendo correttamente i rifiuti e segnalando comportamenti scorretti. Chi abbandona rifiuti in modo illecito non solo danneggia l’ambiente e il decoro urbano, ma commette un reato che può comportare conseguenze legali serie.” Come conferire correttamente i rifiuti ingombranti – Aamps/Retiambiente offre ai cittadini un servizio completamente gratuito di ritiro a domicilio degli ingombranti. È sufficiente contattare il numero verde 800031266 o il portale online aziendale per prenotare il ritiro. In alternativa, i rifiuti ingombranti possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta in Via Cattaneo 81 (a breve verranno aperti altri due CdR in Via delle Corallaie e Via Impastato). Rispettare l’ambiente significa rispettare la propria città e chi ci vive. Aamps continuerà a vigilare e a operare in sinergia con le autorità competenti per garantire il decoro urbano e perseguire chi non rispetta le regole.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected].

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagine facebook/instagram “Aamps Livorno”.

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