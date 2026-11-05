“Abbiamo cercato di salvargli la vita, tutta la mia vicinanza alla famiglia”

Il totem dedicato alla memoria di Alessia Angulo contenente il defibrillatore

Ha la voce rotta Asya, 25 anni, volontaria della Svs, che ieri sera libera dal servizio è stata la prima a intervenire interfacciandosi al telefono con il 112: “Abbiamo fatto veramente tutto quello che potevamo per rianimarlo"

Asya, 25 anni, volontaria della Svs da quando ne ha 17, era appena uscita dal ristorante quando si è trovata davanti alla scena dell’incidente avvenuto ieri sera all’incrocio tra viale Alfieri, viale Carducci e viale Ippolito Nievo, in cui ha perso la vita un uomo di 37 anni. Non era in servizio, ma non ha avuto esitazioni. “Ho sentito una botta, mi sono voltata e ho visto una persona a terra”. Asya, che ringraziamo per la disponibilità, si è precipitata in mezzo di strada, raggiungendo lo scooterista. Nel frattempo un’amica ha telefonato al 112. “Appena mi sono avvicinata ho visto che c’era da spiegare bene la situazione. Così mi sono fatta passare il telefono dalla mia amica e sono rimasta in contatto con la centrale operativa”. Pochi istanti e accanto a lei è arrivato un uomo che si è qualificato come infermiere. Altre persone, tra cui un militare dell’Esercito e una ragazza, si sono fermate per dare una mano, trasformando quella scena drammatica in una vera e propria squadra di soccorso. Su indicazione dell’operatore del 112, dal vicino totem è stato prelevato il defibrillatore pubblico dedicato alla memoria di Alessia Angulo e sono iniziate le manovre di rianimazione. “Fino all’arrivo delle ambulanze ci siamo coordinati e alternati nelle manovre rianimatorie e nel massaggio cardiaco, dato che è un’attività fisicamente molto impegnativa, rimanendo costantemente in contatto con il 112, aggiornandoli su quello che stavamo facendo. Personalmente mi sono resa conto che potevo essere d’aiuto in quel momento e l’ho fatto. Soprattutto grazie a tutto quello che so attraverso i corsi di formazione”. Poi dall’ospedale è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: nonostante gli sforzi dei presenti e il lavoro dei sanitari, per lo scooterista non c’è stato nulla da fare. Una conclusione che ha lasciato un profondo dispiacere in chi aveva cercato in ogni modo di salvarlo. “Noi ci abbiamo messo veramente tutto quello che potevamo per aiutarlo – conclude la volontaria della Svs – Anche le squadre sopraggiunte a bordo delle ambulanze hanno continuato a fare di tutto per rianimarlo. Esprimo le mie più sentite condoglianze e un abbraccio alla sua famiglia in questo momento di grande dolore”.

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