Account WhatsApp nel mirino dei malviventi: “Nuova ondata di attacchi”

Attacchi “zero-click” sui dispositivi Apple: i criminali possono prendere il controllo degli account e chiedere denaro fingendosi familiari o amici. I consigli della polizia per proteggersi

È stata recentemente segnalata una nuova ondata di compromissioni di account WhatsApp, con modalità riconducibili ai cosiddetti attacchi “zero-click”, che possono consentire ai criminali di accedere a un dispositivo senza che l’utente debba compiere alcuna azione. Le vulnerabilità riguardano versioni non aggiornate di iOS e di WhatsApp sui dispositivi Apple. Una volta ottenuto l’accesso all’account, si legge in un comunicato stampa, i malviventi possono utilizzarlo per inviare messaggi ai contatti della vittima, fingendosi una persona conosciuta, come un familiare o un amico, e chiedendo denaro con la scusa di trovarsi in una situazione di emergenza. Per ridurre il rischio di compromissione, la Polizia di Stato invita gli utenti ad adottare alcune semplici precauzioni. Innanzitutto, è fondamentale non effettuare pagamenti prima di aver verificato l’identità della persona che formula la richiesta. In caso di messaggi sospetti, è consigliabile contattare direttamente il presunto familiare o conoscente attraverso un altro numero o dispositivo oppure, quando possibile, incontrarlo di persona. È inoltre importante mantenere sempre aggiornati il sistema operativo del dispositivo e l’applicazione WhatsApp, installando le versioni più recenti disponibili. Un ulteriore controllo può essere effettuato attraverso la sezione “Dispositivi collegati” di WhatsApp, che permette di verificare quali dispositivi risultano associati al proprio account e di disconnettere immediatamente quelli non riconosciuti. La Polizia di Stato raccomanda inoltre di attivare la verifica in due passaggi, limitare il download automatico di contenuti e allegati e proteggere il dispositivo attraverso codice, Touch ID o Face ID.

Cosa fare se l’account è stato compromesso

Nel caso in cui il proprio account WhatsApp risulti compromesso, è importante avvisare tempestivamente i propri contatti, invitandoli a non rispondere a eventuali richieste di denaro e ad adottare la massima cautela. Contestualmente, occorre avviare la procedura per recuperare il controllo dell’account. Anche Apple ha provveduto a risolvere le vulnerabilità attraverso specifici aggiornamenti di sicurezza. L’azienda raccomanda pertanto di mantenere sempre aggiornati dispositivi e applicazioni e di utilizzare l’autenticazione a due fattori per il proprio Apple Account. In caso di dubbi o per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi alla Polizia Postale attraverso il sito del Commissariato di PS Online.

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