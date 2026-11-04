Aci Livorno, guida al nuovo codice della strada

Dalla patente digitale alle nuove regole per bici e monopattini, passando per multe, limiti di velocità e sicurezza. ACI Livorno illustra le principali novità della riforma, attesa al debutto nel 2027

Aci Livorno riepiloga le principali novità del nuovo codice della strada, la cui introduzione è prevista nel 2027, in un decalogo informativo per aiutare i cittadini a conoscere in anticipo le nuove regole e le modifiche previste per la sicurezza e la circolazione stradale.

Di seguito sono riassunti i punti più importanti e innovativi in questo decalogo informativo:

1. Documenti in una app: patente e libretto diventano digitali

Addio al rischio di dimenticare il portafoglio a casa! Il nuovo Codice sdogana ufficialmente la possibilità di esibire in formato digitale sia i documenti di guida (patente) sia quelli di circolazione (libretto).

Il consiglio di ACI Livorno: Assicuratevi di mantenere lo smartphone sempre carico e di configurare correttamente le app ufficiali prima di mettervi in viaggio. La digitalizzazione rende i controlli più rapidi per tutti!

2. Più tempo per la patente: il rinnovo decennale sale a 65 anni

Un’ottima notizia per chi si mantiene attivo e in forma alla guida: il limite di età entro il quale è previsto il rinnovo decennale delle patenti del gruppo 1 (motocicli e autoveicoli) sale da 50 a 65 anni mentre per la Guida mezzi pesanti, l’età massima per condurli sale da 68 a 70 anni.

3. “Super Bici” e Monopattini: nuove regole e stop al far west

Stretta sulle e-bike potenziate (le cosiddette “super bici” usate spesso dai rider) e sui monopattini elettrici:

Per i cicli a propulsione (super bici) scattano l’obbligo del casco e del contrassegno (targa), esattamente come per i monopattini.

Per i monopattini elettrici arrivano il divieto assoluto di manovre improvvise o a zig-zag e l’obbligo, al termine di ogni noleggio in sharing, di

fotografare il mezzo per attestarne il corretto parcheggio.

4. Distanza di sicurezza anti-angolo cieco

Viene introdotta una distanza di sicurezza specifica per i veicoli a due ruote (bici e moto) nei confronti dei veicoli pesanti (camion e autobus), pensata per proteggere gli utenti vulnerabili in quelle situazioni in cui l’autista potrebbe non vederli a causa degli angoli ciechi.

Il consiglio di ACI Livorno: Quando affiancate o sorpassate un mezzo pesante nei pressi di un incrocio o in rotonda, ricordate sempre che se non vedete gli specchietti del camion, l’autista probabilmente non vede voi. Mantenete la massima cautela!

5. Trasporto passeggeri in bicicletta: cosa cambia

Si stringono le maglie sul trasporto dei passeggeri passivi in bici per garantire maggiore sicurezza:

Viene ripristinato il divieto di trasportare passeggeri su particolari biciclette prive di pedali dedicate al passeggero (a meno che non siano certificate come dispositivo medico).

Per i genitori (e i nonni!) c’è però una novità positiva: un conducente maggiorenne potrà trasportare sulle due ruote fino a due bambini fino a otto anni di età (finora il limite era un solo bambino), a patto che siano assicurati con seggiolini e attrezzature a norma.

6. Due ruote in autostrada: protezioni obbligatorie e barriere salva-vita

Per gli amanti delle moto e dei viaggi su autostrada arrivano importanti norme di tutela:

Obbligo per conducenti e passeggeri di indossare protezioni certificate per la schiena (paraschiena) e per le mani (guanti) in autostrada.

Piano per la costruzione sistematica di barriere stradali salva-motociclisti.

Possibilità di utilizzare la corsia di emergenza o il varco centrale in caso di code o incidenti per evitare il blocco del traffico.

7. Il ritorno di un classico: il fazzoletto bianco al finestrino

Un’usanza del passato diventa regola formale: viene ufficialmente reintrodotto l’uso del classico fazzoletto esposto dal finestrino come metodo formale per segnalare una situazione di emergenza a bordo del veicolo in movimento.

8. Pedoni più tutelati ma con più doveri (specie di notte)

La sicurezza stradale parte dal rispetto reciproco. Le nuove regole impongono ai pedoni una maggiore cautela negli attraversamenti e l’obbligo di rendersi visibili di notte sulle strade extraurbane prive di illuminazione pubblica (ad esempio indossando elementi rifrangenti o pettorine). Il consiglio di ACI Livorno: Se amate fare passeggiate serali fuori città o vi capita di dover scendere dall’auto in avaria al buio, tenete sempre nel bagagliaio o in borsa una torcia e un gilet ad alta visibilità!

9. Regole chiare per la posizione nelle rotatorie

Le rotonde sono spesso teatro di dubbi e piccoli sinistri. Il nuovo Codice introduce una disciplina specifica e dettagliata sulla posizione corretta da occupare nei vari momenti di percorrenza e uscita dalla rotatoria, valida per tutti i tipi di veicolo.

10. Multe e Verbali: più severità sui limiti, ma notifica più rapida

Sul fronte delle sanzioni e dei controlli:

Eccesso di velocità: addio al vecchio sistema “a scaglioni”. Nasce un criterio progressivo: la sanzione aumenterà proporzionalmente per ciascun chilometro orario oltre il limite consentito.

Notifica verbali: il termine per la notifica dei verbali relativi a violazioni accertate a distanza (es. autovelox, varchi ZTL) scende drasticamente da 90 a 45 giorni.

Controlli da remoto: esteso l’accertamento a distanza anche per la sosta vietata nelle aree di carico/scarico merci e per chi non dà la precedenza a pedoni e ciclisti sugli attraversamenti.

Recupero multe esteri: le sanzioni non pagate da conducenti stranieri potranno essere recuperate fino a cinque anni di distanza.

11. Disabilità e Tutela delle Vittime di Sinistri

Contrassegno disabili: la validità del pass per persone con disabilità sale da 5 a 10 anni, riducendo la burocrazia per i cittadini.

Prove video e foto nei sinistri: nelle cause per il risarcimento dei danni a seguito di un incidente, le riprese video e le fotografie realizzate dalle parti sul luogo e nell’immediatezza del fatto avranno valore formale di prova.

12. Nuovi limiti di velocità per Macchine Agricole e Autotreni

Vengono aggiornati i limiti di velocità per i veicoli da trasporto pesante e turistico:

Autotreni, autoarticolati e autosnodati: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h in autostrada.

Auto con rimorchio leggero (cat. O1/O2) o rimorchio per attrezzature sportive/caravan: 80 km/h fuori dei centri abitati (70 km/h per vetture M1/N1 con O1/O2); 100 km/h in autostrada.

Restiamo in contatto: l’impegno di ACI Livorno per voi

Ci teniamo a sottolineare che le novità descritte in questo articolo sono soltanto le più rilevanti estratte dal corposo testo di 294 articoli che comporrà la riforma definitiva. Trattandosi di uno schema approvato in via preliminare e destinato ad entrare in vigore nel corso del 2027, l’intero iter sarà da noi seguito passo dopo passo. Se ci saranno modifiche, integrazioni o correttivi durante il dibattito parlamentare, ACI Livorno sarà al vostro fianco per informarvi tempestivamente con approfondimenti dedicati nelle prossime pubblicazioni sul nostro sito web. Nel frattempo, buona strada a tutti!

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