Addio a Cinzia: “Sei stata un’amica speciale”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Ha lottato come un leone fino all'ultimo. Le volevano bene tutti, per tante di noi è stata come una sorella. Oggi sentiamo di aver perso un pezzo di cuore". Le amiche e ex colleghe ricordano Cinzia e si stringono attorno al marito Palmiro

Profondo cordoglio per la scomparsa di Cinzia Braschi, venuta a mancare all’età di 67 anni. Una figura molto conosciuta e stimata nell’ambiente sanitario livornese, dove ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua professionalità, alla sua umanità e alla costante disponibilità verso colleghi e pazienti. Ha lavorato per molti anni al Pronto Soccorso come infermiera e al Laboratorio Analisi dell’ospedale, andando in pensione il 1° agosto 2025. Parallelamente all’attività professionale ha dedicato una parte importante della propria vita al volontariato, sempre al fianco delle persone più fragili e bisognose. “E’ stata una grande persona, a cui tutti volevano bene – ricordano le amiche e le ex colleghe stringendosi attorno al marito Palmiro – Ha sempre supportato ognuno di noi in ogni percorso professionale. Per me, e per tante di noi, era come una sorella”. Il legame costruito negli anni andava ben oltre il rapporto di lavoro. “Era un’amica speciale. Oggi sentiamo di aver perso un pezzo di cuore. Ha lottato come un leone fino alla fine, dimostrando coraggio e determinazione in ogni momento”.

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