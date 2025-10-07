Addio a Claudio, volto noto di San Jacopo

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Claudio Cecchi è stato consigliere comunale dal 2004 al 2014. La famiglia: "Ringraziamo tutti coloro che in queste ore ci sono vicini". Il ricordo di Adriano Tramonti

“Ringraziamo tutti coloro che in queste ore ci sono vicini: riempie il cuore sapere che era considerato da tutti un uomo buono, pacato, squisito, in grado con l’autorevolezza che lo contraddistingueva di mettere insieme le persone”. A parlare è Valerio Ferretti, che ringraziamo per la disponibilità, marito di Giulia Cecchi, ricordando Claudio Cecchi scomparso oggi all’età di 70 anni. Nato e cresciuto a San Jacopo, era legatissimo al quartiere dove il padre Alberto fondò la Casa del Popolo. Una passione quella per la politica che ha visto Claudio ricoprire il ruolo di consigliere comunale dal 2004 al 2014 prima con i Democratici di Sinistra e poi nel Partito Democratico. Tra i banchi del consiglio comunale, dal 2009 al 2014, al fianco di Adriano Tramonti, allora 25enne, che su Facebook lo ricorda come “perbene, pacato, riflessivo, equilibrato e paziente”. “In politica – prosegue Valerio – ha seguito da vicino le tematiche legate all’urbanistica e al porto adoperandosi in punti di piedi, ma con concretezza, per il bene della città”. Claudio lavorava nel settore marittimo e aveva molte passioni. I nipoti, su tutto, e poi era tifoso della Pielle e dell’Us Livorno 1915. Lascia la moglie Patrizia e la figlia Giulia. Il feretro sarà ai Lupi dal tardo pomeriggio di venerdì 10 ottobre dove vi rimarrà fino a sabato 11 alle 16.30.

