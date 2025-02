Addio a Debora, il figlio Davide: “Mamma ha dato tanto, grazie per la mole d’affetto”

Debora nella foto inviata da Davide, che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo di Davide: "La sua positività l’ha sempre fatta ben volere da tutti. Come figlio le devo il mio modo di essere che oggi mi fa dire “Davide ce la puoi fare”. Ora, cercherò i suoi consigli dentro di me"

“Quando perdi una mamma perdi un pezzo di te stesso. Ora, cercherò i suoi consigli dentro di me”. A parlare è Davide, che ringraziamo per la disponibilità, figlio di Debora Ramalli scomparsa all’età di 56 anni (57 li avrebbe compiuti il 21 giugno). Insegnante di nuoto agonistico, da 7 anni insegnante della Livorno Aquatics alla piscina Camalich in via Allende dopo circa 10 anni trascorsi alla Canottieri Arno a Pisa. “Ambiva a lavorare ad alti livelli e il tempo, unito all’impegno, le ha dato la possibilità di farlo”. Una delle sue caratteristiche, che emerge anche leggendo le centinaia di commenti sui social di chi la conosceva, è il fatto che cercava sempre di infondere ottimismo e positività agli altri. “La sua positività l’ha fatta ben volere da tutti – prosegue Davide – Era una persona che dava tanto con una qualità di applicazione che raramente si trova nelle persone. Come figlio le devo il mio modo di essere: mi ha sempre messo di fronte alla realtà, di fronte a quello che potevo o non potevo fare nella vita avendo una disabilità motoria. Questo per me è stato il più grande insegnamento che oggi mi fa dire “Mamma non ti preoccupare ce la posso fare. Mi hai lasciato gli strumenti giusti per andare avanti”. Le sono grato per questo e anche oggi pensandola gliel’ho detto”. Infine, i ringraziamenti: “A tutte quelle persone che hanno reso mamma felice e che la ricordano con affetto e rispetto. Sono contento che sia ricordata con questa mole di affetto. Mi sembra un giusto tributo per la vita che ha passato e per quello che ha dato agli altri”. Federico Turrini, ex olimpionico di Londra 2012 e Rio 216, che ringraziamo per la disponibilità, prima allievo e poi collega e amico di Debora la ricorda così: “Era una donna solare, energica e positiva che ha affrontato gli ultimi anni con la voglia di non arrendersi mai. Ha dato tanto al movimento del nuoto e oggi lascia un grande vuoto in ognuno di noi”. Il funerale è in programma l’8 febbraio alle 15.30 alla chiesa di Sant’Anna a Pisa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©