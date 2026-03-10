Addio a Fabrizio, per tutti Formaggino

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Era una persona benvoluta, se ti incontrava era spesso il primo a salutare". Il figlio Nicola ricorda il padre molto conosciuto anche per questo affettuoso soprannome

“Ringrazio davvero tutti quelli che ieri, giorno lavorativo, sono riusciti a trovare 5 minuti per passare a salutare babbo”. A parlare è Nicola, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando il padre Fabrizio Domenichini scomparso all’età di 70 anni compiuti lo scorso 8 settembre. Era in pensione (lavorava al mercato ortofrutticolo) ed era un grande appassionato di calcio. Una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita. Tifoso dell’Inter, per anni calciatore nel ruolo di attaccante, seguiva con attenzione tutte le partite e soprattutto il percorso del figlio centrocampista nel Pomarance. “Se non poteva venire a vedermi giocare si informava subito sulla mia prestazione e sul risultato”. Fabrizio era conosciuto con il soprannome di “Formaggino”, un nomignolo con cui veniva chiamato affettuosamente dagli amici. “Era una persona benvoluta con un modo di fare semplice e gentile – racconta Nicola – Aveva un carattere magari un po’ timido e riservato ma se ti incontrava spesso era il primo a salutare”. Nel tempo libero frequentava i Bagni Tirreno di Livorno, che su Facebook hanno espresso cordoglio alla famiglia, luogo dove aveva costruito amicizie e trascorso momenti di serenità.

