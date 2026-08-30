Addio a Franco Barbato, una vita tra famiglia e amicizie

Toto, uno dei figli: "Era una persona alla quale tutti volevano bene. Grazie a chi sarà presente oggi". La sua numerosa famiglia gli è stata accanto fino all'ultimo

È scomparso ieri pomeriggio Francesco Giuseppe Barbato, Franco per tutti, figura molto conosciuta. Aveva 89 anni. Franco era padre di Damiana, Marco e Toto Barbato, nonno di Francesco, Chiara, Cecilia, Saverio, Marina e Ambra e bisnonno della piccola Ginevra. Una famiglia numerosa che gli è stata accanto fino alla fine, condividendo con lui gli ultimi momenti. Tra le sue grandi passioni c’era il biliardo, sport che ha praticato per molti anni e nel quale, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, aveva raggiunto anche ottimi risultati. Amava trascorrere il tempo con gli amici del circolino del biliardo, un ambiente nel quale aveva costruito rapporti e amicizie durature. Grande anche la sua passione per il Milan, squadra che aveva sempre seguito e tifato. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona tranquilla, disponibile e capace di farsi voler bene da tutti. Un uomo dalla presenza discreta, ma che ha saputo lasciare un segno profondo nelle persone che gli sono state accanto. La famiglia ringrazia gli amici di sempre e tutte le persone che vorranno stringersi al loro dolore. La camera mortuaria degli Ospedali Riuniti di Livorno sarà aperta dalle 15 di oggi, domenica 30 agosto. Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 31 agosto, alle 15, nella chiesetta situata all’interno della struttura. Sui social la famiglia ha scelto una fotografia particolarmente significativa: Franco insieme alle nipotine Marina e Ambra, scattata nel giugno 2025 durante la cena organizzata per festeggiare il suo 88° compleanno. “Penso che a lui avrebbe fatto piacere essere ricordato in mezzo alle nipotine” conclude Toto, che ringraziamo per la disponibilità.

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