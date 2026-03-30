Addio a Gianfranco Barsotti, storico direttore del Museo di storia naturale

Foto tratta dalla pagina Fb

La presidente Scarpellini: "Sotto la sua direzione il Museo trovò nuovo impulso di apertura verso la città favorendo così la collaborazione attiva di appassionati e studiosi in un’antesignana operazione di sussidiarietà"

La scomparsa di Gianfranco Barsotti ha suscitato profondo cordoglio in Provincia e la presidente, Sandra Scarpellini, esprime vicinanza alla famiglia e partecipazione al lutto nel ricordo dello studioso e naturalista, che per circa un trentennio ha diretto il Museo Provinciale di Storia Naturale, poi diventato del Mediterraneo. “Sotto la sua direzione – afferma la presidente Scarpellini – il Museo trovò nuovo impulso alla politica di apertura verso la città, favorendo la collaborazione attiva di appassionati e studiosi in un’antesignana operazione di sussidiarietà. A lui dobbiamo anche la fondazione della rivista Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno, dedicata ai problemi naturalistici e di salvaguardia ambientale”. Gianfranco Barsotti assume la direzione del Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno nel 1971, sviluppandone le attività e curando il trasferimento delle collezioni nella sede definitiva, più idonea e prestigiosa di Villa Henderson, inaugurata nel 1987. Nel corso della sua attività, ha, inoltre, preso parte ai lavori della commissione paritetica stato-regione per la costituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e contribuito alla progettazione del sistema dei Parchi della Val di Cornia e di altre aree della provincia di Livorno. Numerose le pubblicazioni scientifiche e divulgative da lui prodotte su varie discipline delle scienze naturali, conservazione della natura, problemi ambientali e gestione museale. “A nome mio e del Consiglio Provinciale, esprimo alla famiglia le più sentite condoglianze”. Al cordoglio della presidente si uniscono i dipendenti del Museo del Mediterraneo, del suo direttore, Antonio Borzatti e di Anna Roselli, che collaborò a lungo con Gianfranco Barsotti, e del quale prese il posto alla direzione del Museo negli anni 2000.

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