Addio a Giuseppe Pancaccini

Un primo piano di Giuseppe Pancaccini

"Ovunque andava riempiva, a Livorno come in Toscana. Con Giuse ci sentivamo praticamente ogni giorno: amava l'opera lirica, Mascagni sopra ogni cosa. Dopo Beppe Orlandi, il più grande commediografo di commedie popolari livornesi". Il ricordo dell'amico Franco Bocci di Giuseppe Pancaccini scomparso stanotte all'età di 85 anni. L'ultima commedia all'età di 80 anni, "Effetto Venezia", che andò in scena nel 2019 al cinema teatro 4 Mori proprio per festeggiare gli 80 anni. Il 12 giugno alle 15 il funerale alla chiesa dei Salesiani in viale Risorgimento

E’ scomparso stanotte all’età di 85 anni compiuti il 29 aprile Giuseppe Pancaccini, per tutti Giuse, attore regista e scrittore di vernacolo. L’ultima commedia l’ha scritta all’età di 80 anni, “Effetto Venezia”, che andò in scena nel 2019 al cinema teatro 4 Mori proprio per festeggiare gli 80 anni. “Ovunque andava riempiva, a Livorno come in Toscana – ricorda l’amico e collega Franco Bocci, che ringraziamo per la disponibilità – Con Beppe Orlandi ha cominciato a lavorare, poi la grande passione per la commedia l’ha portato a scrivere e recitare. Ci sentivamo tutti i giorni, era un grande amante dell’opera lirica, amava Mascagni sopra ogni cosa, e quando la vedeva in tv mi chiamava e parlavamo. Da lì, poi, divagavamo in un ricordo continuo sulle commedie passate sue e non solo sue. Giuse ha visto costruire la Gran Guardia dove ha lavorato così tanto da scriverci un libro sui personaggi conosciuti. Inoltre, ha lavorato tanto con Modugno e Bongiorno solo per citarne alcuni. Dopo Beppe Orlandi, il più grande commediografo di commedie popolari livornesi”. Negli ultimi anni Pancaccini, molto attivo su Fb (noi di QuiLivorno.it lo vogliamo ricordare con questo articolo) dava una mano a 360 gradi alle Compagnie Livornesi Riunite. Il 12 giugno alle 15 il funerale alla chiesa dei Salesiani in viale Risorgimento.

