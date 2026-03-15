Addio a Hugo: “Era un gigante buono”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La compagna Giada: "Aveva un cuore enorme. Ringrazio uno ad uno tutti gli amici che appena l'hanno saputo mi hanno scritto o sono venuti a casa"

“Era un gigante buono”. A parlare è Giada, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando il compagno Hugo scomparso stamattina in seguito ad un incidente in via della Cinta Esterna. “Stavamo insieme da 19 anni e avevamo tre figli” prosegue la donna. “Era un ragazzone con un cuore enorme come dimostra la marea di messaggi di affetto e vicinanza che sto ricevendo in queste ore. Per non parlare dei tantissimi amici che appena l’hanno saputo sono venuti a casa nostra. Colgo l’occasione per ringraziarli pubblicamente uno ad uno”. Hugo era molto conosciuto allo stadio Picchi, era tifosissimo amaranto: “Frequentava la curva nord, non si perdeva una partita”. E nel quartiere Shangai dov’è cresciuto. “Socievole e sorridente era lui a sollevare noi quando c’era qualcosa che non andava”. Moltissimi già i messaggi sui social. Il ricordo di Hugo rimarrà vivo tra chi l’ha conosciuto e chi lo ha amato.

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