Addio a Luigi Baldasseroni, agente immobiliare e punto di riferimento della Fiaip

Nella foto, fornita gentilmente dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità, Luigi Baldasseroni, decano degli agenti immobiliari labronici

Per oltre quarant'anni protagonista del mercato immobiliare cittadino, ha guidato il collegio provinciale FIAIP di Livorno come presidente per molti anni. Sabato 27 giugno l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Lucia ad Antignano. Il ricordo suoi familiari e dell'amico-collega Alberto Melani

di Giacomo Niccolini

Il mondo immobiliare livornese è in lutto per la scomparsa di Luigi Baldasseroni, storico agente immobiliare e figura di riferimento per la categoria in provincia di Livorno. Professionista stimato e apprezzato, ha dedicato oltre quarant’anni alla mediazione immobiliare, diventando uno dei volti più conosciuti del settore in città.

L’ultimo saluto si terrà sabato 27 giugno, con il funerale in programma alle 10,30 nella chiesa di Santa Lucia ad Antignano. Chi vorrà rendergli omaggio potrà farlo a partire dalla mattina di venerdì 26 giugno alle sale del commiato del Cimitero della Misericordia di Livorno. Baldasseroni lascia la moglie Marcella e i figli Filippo, al quale aveva trasmesso la passione per il mestiere di agente immobiliare, e Giorgio.

Dopo aver conseguito l’abilitazione come agente immobiliare e aver maturato esperienza presso l’agenzia House and Boat di Luciano Mazzei, nel 1996 aveva fondato la Baldasseroni Immobiliare in via Marradi, specializzandosi nella compravendita di immobili residenziali, con particolare attenzione al segmento medio-alto del mercato.

Parallelamente all’attività professionale, Baldasseroni ha ricoperto un ruolo centrale nella FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, alla quale era associato dal 1994. Per molti anni è stato presidente del Collegio provinciale FIAIP di Livorno, guidando l’associazione nel corso di un lungo periodo, compreso il decennio tra il 2010 e il 2020, distinguendosi per l’impegno nella formazione e nella crescita professionale della categoria.

Tra coloro che lo hanno conosciuto più da vicino c’è Alberto Melani, collega e amico fraterno, che con Baldasseroni ha condiviso otto anni ai vertici della federazione, con il primo nel ruolo di presidente e il secondo come segretario.

“Eravamo molto uniti – racconta a QuiLivorno.it Melani – Ci sentivamo praticamente un giorno sì e uno no per la federazione. Per me era come un fratello”.

Nel ricordarlo, Melani tratteggia il profilo di un professionista rigoroso e scrupoloso, capace di mettere sempre al primo posto la tutela del cliente. “Comprare una casa con Gigi significava essere blindati. Controllava ogni dettaglio, era maniacale nel suo lavoro, ma lo faceva perché voleva che chi acquistava fosse sempre nella massima sicurezza. Amava profondamente questa professione e la viveva come una missione”. Un rigore che portava anche nell’attività associativa. “Per lui la FIAIP non era un semplice luogo di ritrovo, ma uno strumento per far crescere la categoria. Credeva nella formazione continua e nell’aggiornamento professionale perché era convinto che un agente immobiliare dovesse essere preparato sotto ogni aspetto, tecnico, legale e fiscale. Diceva sempre che rivolgersi a un associato FIAIP doveva essere una garanzia per il cliente”.

Melani gli riconosce anche un ruolo determinante nel proprio percorso professionale. “Se sono diventato segretario provinciale e poi consigliere regionale lo devo a lui. È stato lui a coinvolgermi e a credere in me. Era una persona esigente, ti diceva le cose in faccia, ma aveva un cuore enorme”.

Il ricordo si chiude con un’immagine che racconta meglio di tante parole il suo modo di vivere il lavoro. “Passavo spesso davanti al suo ufficio la sera e trovavo ancora la luce accesa. Gli dicevo: “Gigi, ma sei sempre qui?”. E lui rispondeva che sarebbe tornato a casa solo quando era sicuro di aver fatto tutto. Lavorava fino alle nove di sera perché voleva controllare personalmente ogni pratica. Era fatto così: instancabile, preciso e innamorato del suo mestiere”.

A ricordare l’uomo, oltre al professionista, sono anche i suoi familiari. “Era una persona buona, un animo gentile sempre pronto ad aiutare il prossimo“, raccontano. Una bontà che si accompagnava a una curiosità inesauribile, che lo ha portato per tutta la vita ad approfondire, studiare e coltivare nuovi interessi. “Non ha mai smesso di scoprire nuove passioni e di arricchire così la propria conoscenza“, ricordano ancora i suoi cari.

Un tratto che, insieme alla dedizione per il lavoro e all’amore per la famiglia, resterà impresso in chi lo ha conosciuto. “Il suo umorismo continuerà ad accompagnare le vite di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene“, è il messaggio con cui la famiglia ha voluto salutarlo.

Dal 1999 Baldasseroni era inoltre iscritto al ruolo dei Periti ed esperti in stima e valutazione di immobili della Camera di Commercio di Livorno, ulteriore testimonianza di una professionalità costruita sull’aggiornamento costante e sulla competenza.

Con la sua scomparsa Livorno perde uno dei protagonisti del mercato immobiliare cittadino, un professionista che ha saputo lasciare un segno non solo per le sue capacità, ma anche per i valori di correttezza, serietà e dedizione che hanno accompagnato tutta la sua carriera. Ma soprattutto perde una persona che, come ricordano colleghi, amici e familiari, ha saputo costruire rapporti autentici, fondati sul rispetto, sulla disponibilità e sull’umanità.

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