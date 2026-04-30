Addio a Mario Pritoni, storico professore delle scuole medie Borsi

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo

"Aveva un rapporto speciale con i suoi studenti. Ci ha insegnato il valore del rispetto e l’importanza di essere presenti per gli altri, sempre". Il ricordo del figlio Gabriele dell'ex professore di lettere e per molti anni stimato vicepreside delle Borsi

Livorno piange la scomparsa di Mario Pritoni, ex professore di lettere e per molti anni stimato vicepreside delle scuole medie Borsi. Aveva 82 anni. La notizia della sua morte, avvenuta il 30 aprile, ha suscitato commozione tra colleghi, ex studenti e quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua lunga carriera educativa. Nato nel 1943 in provincia di Ferrara, Pritoni si era trasferito a Livorno dopo gli studi e i primi incarichi di insegnamento in Veneto. Qui aveva costruito non solo la sua carriera, ma anche un legame profondo con la comunità scolastica e cittadina. Appassionato del suo lavoro, ha dedicato la vita all’insegnamento, lasciando un segno indelebile in generazioni di ragazzi. Non era raro, passeggiando per le strade di Livorno, vederlo fermarsi a parlare con ex alunni che lo salutavano con affetto. “Mio padre aveva un rapporto speciale con i suoi studenti – ricorda il figlio Gabriele – anche chi aveva ricevuto un brutto voto lo incontrava con un sorriso. Era severo, sì, ma giusto e profondamente umano”. Un rigore accompagnato da grande sensibilità, che lo ha reso una figura di riferimento non solo dentro le aule scolastiche. “Ci ha insegnato il valore dell’impegno e del rispetto – aggiunge Gabriele – ma soprattutto l’importanza di essere presenti per gli altri, sempre”. Lascia la moglie Doroty, i figli Francesca e Gabriele e i nipoti, dei quali è stato zio e nonno affettuoso e attento, oltre a tutta la famiglia che lo ha sempre considerato un punto di riferimento insostituibile. La camera ardente sarà allestita ai cimiteri della Misericordia in viale Boccaccio. I funerali si terranno sabato 2 maggio alle ore 14.30 nella chiesa di San Benedetto, in piazza XX Settembre.

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