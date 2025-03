Addio a Marziano, storico negoziante di via Cairoli

Foto inviata dai familiari che ringraziamo per la disponibilità

La figlia: "Ho visto tanto affetto e dispiacere negli occhi lucidi di chi è venuto qui a porgere le condoglianze. Grazie a tutti, clienti e negozianti"

“Ho visto tanto dispiacere negli occhi lucidi e nelle parole di chi nelle ultime settimane è venuto qui a porgere le condoglianze. Grazie a tutti, clienti e negozianti, per l’affetto e la vicinanza”. A parlare è Marzia, che ringraziamo per la disponibilità, figlia dello storico negoziante di Ex Talmone in via Cairoli scomparso all’età di 70 anni il primo di marzo. Marziano ha iniziato a lavorare nel negozio di dolciumi agli inizi degli anni Ottanta dopo aver sposato Mariella. L’attività – aperta quasi 70 anni fa dai genitori della moglie, Tina e Sergio, e oggi giunta alla terza generazione con Marzia – era conosciuta anche per Marziano che era solito trascorrere del tempo, tra un cliente e l’altro, in piedi all’ingresso. “Amava il suo lavoro al punto che ogni tanto apriva persino prima dell’orario” prosegue la figlia. E chi lo ricorda lo descrive come una persona sempre gentile. “Sì mio padre era così: una persona buona e disponibile. Quella di stare sulla porta era una sua caratteristica. Scambiava due chiacchiere per poi tornare dietro al bancone”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©