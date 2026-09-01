Addio a Massimo Matteini

Foto inviate dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Per circa 50 anni panetterie in via Donnini e calciatore negli anni della giovinezza: "E' stato un babbo e un nonno fantastico. Grazie a tutti per la vicinanza"

È scomparso Massimo Matteini, volto molto conosciuto in città per la sua lunga attività di panettiere e per il suo passato da calciatore. Aveva 76 anni. A ricordarlo è la figlia Silvia, che ringraziamo per la disponibilità. “Praticamente è nato nelle farine. L’attività in via Donnini era di nonno, il suo babbo, poi mio padre ne ha seguito le orme e l’ha portata avanti per 50 anni insieme a mia mamma fino a quando è stata in vita”. Il nome Matteini è stato dunque legato a quello del panificio alle Sorgenti, ma non solo. Erano gli anni della sua giovinezza quando Massimo coltivava il sogno di diventare un calciatore. “Non esserci riuscito è stato il suo cruccio più grande. Il pallone è stata una delle sue più grandi passioni, se non la più grande. Ai tempi giocava nel Livorno insieme a Giampaglia. Tuttavia, diciamo che ha prevalso la volontà di nonno di averlo al suo fianco”. Il calcio, però, non è mai uscito dalla sua vita. Ha continuato infatti a viverlo in un’altra veste, quella di allenatore. “Era un mister severo, tosto, proprio com’era il suo carattere. Era uno che quando partiva con un’idea difficilmente la cambiava”, prosegue Silvia. Ma dietro quella apparente durezza c’era una persona dal cuore grande. “Io lo chiamavo il gigante buono perché era grande e grosso, ma era veramente buono d’animo. E’ stato un babbo e un nonno favoloso”. E lo è stato fino alla fine. “Se n’è andato in silenzio. Lo abbiamo amato veramente tanto”. Lascia i figli Silvia e Davide e i nipoti Eva, Alessia, Niccolò, Ginevra e Giovanni. In queste ore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. “Ringraziamo tutti coloro che ci sono vicini in queste ore. Rivolgo un ringraziamento particolare a zia Maria Luisa, a tutti i familiari e agli amici del Bar Civili che ci -hanno fatto arrivare un grande mazzo di fiori”.

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