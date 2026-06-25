Addio a Maya, per anni in prima linea nelle calamità: “Posso solo dirle grazie”

Si è spenta a 15 anni la compagna di mille missioni del suo conduttore, il vigile del fuoco Benedetto Catania. Erano in pensione entrambi dal 2019. Da Rigopiano al Ponte Morandi, passando per l'alluvione di Livorno, era diventata uno dei simboli del soccorso cinofilo italiano

Se n’è andata Maya, la labrador che per anni ha rappresentato un punto di riferimento del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco di Livorno e del corpo nazionale. Aveva 15 anni e dal 2019 si godeva la pensione insieme al suo conduttore, il vigile del fuoco Benedetto Catania, dopo una carriera vissuta sempre in prima linea nelle più grandi tragedie che hanno colpito l’Italia. Una lunga serie di interventi ad altissimo rischio che l’hanno resa una vera “veterana” del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il lavoro svolto durante i soccorsi dopo il crollo del Ponte Morandi trovò spazio anche sulle pagine del quotidiano britannico The Times. A raccontare la nascita di questa straordinaria storia è Alice, figlia di Benedetto. “Gliel’ho regalata il 19 marzo del 2011, il giorno della Festa del papà. Io avevo 17 anni e Maya pochi mesi: è cresciuta con noi. Personalmente, è entrata nella mia vita quando ero un’adolescente e ne è uscita oggi che sono mamma. Addirittura, con babbo direi che ha vissuto in simbiosi “. Il ricordo più toccante è proprio quello di Catania. “Dopo un anno di corso, a circa 18 mesi di età, è iniziata la sua carriera. E la mia “seconda”, oserei dire. Io ero vigile del fuoco dal 1982 e con Maya, dal novembre 2012, sono diventato unità cinofila Usar specializzata nella ricerca di persone sotto le macerie”. Un rapporto che andava ben oltre quello tra conduttore e cane. “Abbiamo vissuto praticamente sempre insieme. Abbiamo dormito uno accanto all’altra durante le missioni, affrontando il caldo del Ponte Morandi, il freddo di Rigopiano, percorrendo migliaia di chilometri con un solo obiettivo: rendersi utili agli altri. Oggi il dolore è difficile da raccontare. Ho perso un componente della famiglia. Per me era come una sorella, una zia per i miei figli. Chi non ha vissuto un rapporto così forse non può capirlo. Posso solo dirle grazie. Ha partecipato a tutte le grandi calamità che ci sono state dalla fine del 2012 fino al 2019. Anche dopo la pensione ha continuato ad aiutarmi nella formazione di altri cani da soccorso”. Entrata nel nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco nel 2012, Maya è stata impiegata fino al 2019 in decine di operazioni di ricerca e soccorso in tutta Italia. Tra le missioni più importanti figurano il terremoto di Amatrice, quello di Norcia, la tragedia dell’hotel Rigopiano, il crollo del Ponte Morandi, l’alluvione di Livorno, il crollo di una cava di marmo a Carrara, l’esplosione di una palazzina a Bagno a Ripoli e numerosi altri interventi, fino all’ultima missione prima della pensione, nel crollo della palazzina di Portoferraio, all’Isola d’Elba.

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