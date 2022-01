Addio a padre Fabrizio, storico parroco dei Cappuccini

Nato a Livorno nel 1943 per quasi vent'anni era stato parroco ai Cappuccini per poi essere stato trasferito a Poppi e poi a Lucca. Il funerale sarà celebrato mercoledì 26 gennaio alle 15 al convengo dei Cappuccini a Montughi (FI)

Si è spento padre Fabrizio Civili. A darne notizia il giornale online della Diocesi di Livorno “La Settimana” che, in un articolo a cura di Chiara Domenici, annuncia la scomparsa del religioso. Padre Fabrizio è morto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 gennaio dopo una lunga malattia. Nato a Livorno nel 1943 per quasi vent’anni era stato parroco ai Cappuccini per poi essere stato trasferito a Poppi e poi a Lucca. “Carattere burbero e cuore generoso, aveva saputo farsi amare nella semplicità del quotidiano – scrive La Settimana – attento alla vita delle persone, presente con una telefonata, una visita, un messaggio, si ricordava di tutto e di tutti, interessandosi e facendosi prossimo con l’aiuto concreto e la preghiera. Nel 2019 aveva festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio con una Messa al Santuario di Montenero insieme a tanti amici livornesi; una celebrazione che raccontava tutto il suo legame con Maria”.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 26 gennaio alle 15 al convengo dei Cappuccini a Montughi (FI)