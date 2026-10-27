Addio a Rossano, l’allevatore che portò il suo toro Titano sul tetto d’Italia

Foto inviata dalla famiglia

Una vita dedicata all’allevamento e alla cura dei suoi animali con il trionfo del toro Titano nel 2010. Nel 2018 l’incidente che lo costrinse a lasciare la sua azienda, senza spegnere la sua forza e il suo amore per la famiglia. Aveva 57 anni. Il ricordo della famiglia

La comunità di Rosignano Marittimo piange la scomparsa di Rossano Sbarbati, venuto a mancare all’età di 57 anni. Un uomo, si legge nel ricordo della famiglia, che ha sempre affrontato la vita con coraggio e forza straordinaria. Stimato e conosciuto allevatore del territorio, Rossano aveva legato il suo nome alla storia della zootecnica toscana. La sua azienda agricola, situata lungo la statale per Orciano, non era semplicemente un luogo di lavoro, ma il frutto di una passione antica e quotidiana. Per anni è stata un punto di riferimento stimato nell’intero panorama zootecnico della zona: ogni capo di bestiame veniva curato da Rossano con un’attenzione quasi familiare, basata su un legame profondo con la terra e con i suoi animali. Il momento di massimo orgoglio per la sua attività fu nel 2010, quando il suo toro di razza Chianina — il celebre Titano, un maestoso esemplare di oltre 18 quintali nato e cresciuto nel suo allevamento fin dai primi giorni — si aggiudicò il titolo di campione nazionale, portando il nome di Rosignano è la provincia di Livorno sui podi più prestigiosi d’Italia. Un successo straordinario frutto di una dedizione certosina, fatiche quotidiane e autentico amore per il mestiere. La sua tempra indomita e la sua determinazione erano emerse con forza anche dopo il drammatico incidente stradale del dicembre 2018, un evento che lo aveva costretto a chiudere con profondo rammarico l’amata azienda agricola. Nonostante le grandi difficoltà, Rossano si era ripreso con coraggio, senza mai arrendersi e continuando a guardare avanti. Soprattutto, Rossano non ha mai smesso di amare la sua famiglia, che gli è sempre stata accanto con un supporto e un affetto incrollabili. Una famiglia che solo tre mesi fa gli aveva regalato la gioia più grande: la nascita della sua prima nipotina, coronando il suo sogno di diventare nonno. Di Rossano resterà per sempre il ricordo di un uomo forte, della sua generosità e dell’amore immenso e protettivo verso la sua famiglia. Chi vorrà donargli un ultimo saluto e stringersi intorno alla famiglia, si legge nella parte finale del ricordo, potrà farlo presso la camera mortuaria fino alle ore 16:00 di mercoledì 28 ottobre quando la salma verrà trasferita al Cimitero comunale dei Lupi per la cremazione.

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