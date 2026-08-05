Addio a Silvia Domenici, il commosso saluto della famiglia
Con una lettera affidata alla nostra redazione, i familiari hanno voluto ricordarla dopo la scomparsa avvenuta oggi, ringraziando il personale delle cure palliative dell'ospedale di Livorno
Con profondo dolore la famiglia annuncia la scomparsa di Silvia Domenici. Attraverso una lettera inviata alla redazione, i suoi cari hanno voluto condividere un ultimo saluto, ricordandola con affetto e gratitudine. “Con immenso dolore, annunciamo la scomparsa di Silvia Domenici. Resteranno per sempre nei nostri cuori il suo sorriso, la sua dolcezza e l’affetto che ha saputo donare a tutti noi.”
Il marito Marco, i figli Daniele, Michele e Tiziano, il fratello Andrea e il resto della famiglia desiderano inoltre ringraziare il reparto delle cure palliative dell’ospedale di Livorno e tutte le persone che stanno manifestando la loro vicinanza in questo momento di dolore.
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