Addio a Tatiana, erborista e ambientalista

"Resterà per sempre nei nostri cuori donandoci serenità, amore e pace". Il ricordo di Maurizio Giacobbe, presidente del Circolo Legambiente Livorno Luciano De Majo

“Ci ha lasciato una nostra grande amica, una persona gentile, solare, molto disponibile con tutti, una esperta erborista storica di Livorno, una autentica ambientalista, sensibile alla vita in tutte le sue forme e alle relazioni umane, alla pace come alla giustizia”. A parlare è Maurizio Giacobbe, presidente del Circolo Legambiente Livorno Luciano De Majo, ricordando Tatiana Paoli attraverso un comunicato stampa. Tatiana ha contribuito a fondare il circolo di Legambiente “Il Germoglio” condividendo con molti livornesi, anche con corsi specifici, le sue conoscenze sul tema dell’alimentazione. Tatiana si è interrogata a lungo sul senso della vita e coerentemente ha dimostrato che un altro modo di vivere in pace con la natura e gli altri è possibile. Resterà per sempre nei nostri cuori donandoci serenità, amore e pace”.

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